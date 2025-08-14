UŽIVO HIBERNIJAN - PARTIZAN: Vukotić pocijepao mrežu Škotima u Edinburgu, Ugrešić je nije ni zatresao

21 : 50 44' - GOL, Ugrešić, 0:2! Nekako se lopta dokotrljala do Ognjena Ugrešića, koji je uputio udarac po zemlji, a i ova lopta se golmanu Smita izmigoljila iz ruku. Nije to bilo dovoljno da stigne do mreže, ali jeste prešla liniju. Spektakularan prvi dio meča odigrao je Partizan u Edinburgu i nadoknadio oba gola koja su mu "falila" za izjednačenje u dvomeču. Au, kakav nas meč čeka u nastavku...

21 : 41 39' - Specijal Imao je Partizan uigranu akciju, trebalo je da lopta nakon kornera pogodi Milana Roganovića, a da je on vrati u kazneni prostor gdje vlada velika gužva. Ovog puta nije uspjelo, ali smo imali priliku da vidimo još jednu od akcija koje Srđan Blagojević uigrava na treningu Partizana.

21 : 32 31' - Buširi... Veliku priliku propustio je štoper Hibernijana, nakon što se izvukao na drugu stativu i tamo sačekao Levitov centaršut. Uspio je da pobjegne čuvaru, ali ne i da pogodi okvir gola sa samo nekoliko metara udaljenosti.

21 : 23 22' - Žuti karton Talentovani Ognjen Ugrešić osvojio je loptu na sredini terena, ali je zbog visoko podignutih nogu nakon klizećeg starta dobio javnu opomenu. Moraće pažljivije jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera.

21 : 20 17' - GOL, Vukotić, 0:1! Spektakularan pogodak Milana Vukotića, sa oko 30 metara. Previše prostora ostavili su defanzivci Hibernijana, a crnogorski reprezentativac se namjestio i raspalio po lopti koja je nekoliko sekundi kasnije zbunila golmana Džordana Smita. Iskusni čuvar mreže nije najbolje reagovao, pa Partizan treba da nadoknadi još samo jedan gol u Edinburgu.

21 : 10 8' - Milošević... Veliku grešku napravili su štoperi Hibernijana i lopta se našla u nogama Jovana Miloševića. Imao je ispred sebe tridesetak metara terena i otvoren put ka golu, ali nije uspio da uputi udarac - defanzivci škotskog tima stigli su ga prije kaznenog prostora.

21 : 05 4' - Bolje počeo Hibernijan! Prvo je u trećem minutu dobru priliku imao Kaden, ali je taj udarac zaustavio Marko Milošević, a onda su domaći fudbaleri još jednom pokušali da probiju po desnom boku svog napada. Milošević je reagovao i uhvatio centaršut.

21 : 03 1' - Počinjemo Pratimo prvi dio revanš meča Hibernijana i Partizana u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Izvor: TV Arena sport/screenshot

21 : 02 Naredni protivnik! Već se zna ko će biti posljednji protivnik Partizana ili Hibernijana u kvalifikacijama za Konferencisjku ligu. Tim koji večeras u Edinburgu obezbijedi plasman u plej-of kvalifikacija igraće protiv poraženog u duelu Legija Varšava - AEK Larnaka. To znači da bi crno-bijeli ponovo mogli na megdan istom rivalu. Istina, AEK je pobijedio Legiju 4:1 u prvom meču, pa je bliži plej-ofu za Ligu Evrope, dok bi Poljaci mogli u Konferencijsku ligu. Revanš se igra u istom terminu kao i meč Partizana protiv Hibernijana.

20 : 41 Rezervisti Trener Partizana Srđan Blagojević na klupi za rezerve ima 12 igrača, a to su: Krunić, Stojković, A. Kostić, Natho, Kalulu, Sek, Karabeljov, Zahid, Petrović, D. Jovanović, Janković, Alilović.

20 : 20 Bugarski plejboj dijeli pravdu Sudija večerašnjeg meča Hibernijana i Partizana biće bugarski arbitar Radoslav Gidženov. On ima vrlo kontroverznu prošlost, prati ga glas da je veliki zavodnik, a zbog teniserke Elice Kostove umalo da mu propadne karijera.

19 : 55 SASTAVI: Hibernijan: Smit - O'Hara, Buširi, Iredejl, Obita - Kejden, Levit, Maligan - Bojl, Bouvi, Kempbel

Smit - O'Hara, Buširi, Iredejl, Obita - Kejden, Levit, Maligan - Bojl, Bouvi, Kempbel Partizan: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - B. Kostić, Vukotić, Trifunović - J. Milošević

18 : 53 Prvi meč! Škotski tim je pobijedio u Humskoj (2:0), a ovako je izgledao taj meč. Podsjetite se detalja sa utakmice:

18 : 33 Ko će igrati za Partizan? Srđan Blagojević bi mogao da izvede jedan izuzetno mlad tim u najvažnijem evropskom meču ove sezone!