Partizan hitno reagovao i dao nove ugovore mladim igračima!

Partizan je potpisao nove ugovore sa mladim igračima i u njih ubacio posebne izlazne klauzule. Produžetak saradnje ozvaničen je sa Roganovićem, Jankovićem i Simićem.

Partizan je reagovao poslije svega što se dogodilo sa transferima sinova Laneta Jovanovića i odlučio je da "zablindira" ugovore sa talentovanim mladim igračima. Tako je produžena saradnja sa trojicom fudbalera - u pitanju su Milan Roganović, Nikola Simić i Dimitrije Janković.

"Roganović, Simić i Janković pokazali su još jednom odanost crno-bijelim bojama. Roganović i Janković potpisali su nove ugovore do 2030. godine, a Simić do 2029. godine. Sva tri ugovora sadrže visoke izlazne klauzule, čime klub dodatno štiti svoj sportski i finansijski interes. Ovo je jasan signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu. Vrednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelje dugoročne strategije", navodi se u saopštenju kluba.

Iz Humske su takođe potvrdili da je jasna strategija kluba i Srđana Blagojevića da se oslanjaju na igrače ponikle u sopstvenoj školi fudbala. Spomenuta trojica igrača već sada su postali važni u igri Blagojevića i njegovim trenerskim zamislima.

