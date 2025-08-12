"U Srbiji se znalo koji su Partizanovi, a koji Zvezdini klubovi": Burzanović se dvoumio da li o ovome da priča

Igor Burzanović otvoreno je pričao o periodu kada je igrao na Marakani i istakao je da se i tada znalo koji klubovi su Partizanovi, a koji Zvezdini. Na početku je razmišljao da li o tome da govori.

Igor Burzanović (39) važio je za jednog od najtalentovanijih igrača u svojoj generaciji. Već u podgoričkoj Budućnosti ostavio je trag, a onda je stigao poziv iz Crvene zvezde. Na "Marakani" je bio dvije godine i tog perioda se dobro sjeća. U tim momentima crveno-bijeli su bili u ozbiljnim problemima.

"Možda ne bi trebalo da pričam o tome, ali možda i treba da pričam o tome. Ali, reći ću. U tom trenutku se u Srbiji znalo koji su klubovi Partizana i Crvene zvezde. Da rečem, zašto ne bih rekao", počeo je priču Burzanović u podkastu "Iz keca, Mićo".

Nastavio je da priča u istom dahu i da objašnjava na šta se to tačno odnosi.

"Tad se znalo. Mi smo znali da je Bežanija u tom trenutku Partizanova, da je Kula Partizanova i znam dosta stvari, ne pričam napamet. Znam koliko se para donijelo tada Džombi u Kulu, Partizanov je klub i davao je više. To su normalne stvari tada bile. Ne znam da li je sada drugačije, mislim da se iskorijenilo. u trenutku kada sam ja bio tamo i sada trenutno je ogromna finansijska moć. I Vojvodina ima ozbiljne pare, ima i Partizan. Ne možemo da kažemo, evo dali su milion za igrača Kostića. Ne mogu njemu da ne daju platu", dodaje Igor.

"U Partizanu sad, kao onda u Zvezdi"

Jedno od pitanja koje je Igor dobio bilo o Partizanu i trenutnim problemima koje tim iz Humske ima.

"Kad sam ja bio u Zvezdi situacija je bila kao sada u Partizanu. Mi devet mjeseci platu nismo primili, ali imaš veliko poštovanje, gdje svi u klubu dođu obučeni lijepo, naprave sastanak i kažu 'ovo su vaše pare na papiru, niko vas neće zakinuti, igrajte zbog vas, pare će vam biti isplaćene.' Ti tu krećeš da guraš, da probaš iako u tom momentu Partizan preuzima primat poslije duple krune. Zvezda je bila u ozbiljnom haosu, kao sada Partizan. Isto sam tako siguran da Partizan neće dozvoliti da se neće izvaditi iz ovoga. Došli su ljudi koji znaju šta da rade. Bez dobrog Partizana nije dobra liga, bez dobre Zvezde nije dobra liga. Poštujem Čukarički, Vojvodinu, TSC, ali..."

Dobro se sjeća i svog dolaska na "Marakanu" i kako je sve to izgledalo.

"Ja kad sam dolazio u Zvezdu, iako je bila varijanta finansijski loša, znalo se da prioritet imaju dva igrača da se prodaju, da bi dva igrača došla na tu poziciju", zaključio je Burzanović.

Ko je Igor Burzanović?

Igor je rođen 25. avgusta 1985. godine u Podgorici i upravo je tu napravio prve korake. Poslije četiri sjajne sezone u Budućnosti, prešao je na Marakanu i tamo je sa srpskim timom osvojio duplu krunu. Odatle je otišao u Nagoju kod Dragana Stojkovića. Sa Piksijem je u Japanu osvojio ligu i Kup Japana.

Odatle je otišao u kazahstanski Irtiš, pa u kineski Hunan, a onda se vratio u Crnu Goru i igrao za Budućnost, Petrovac i Iskru iz Danilvgrada. Igrao je u mlađim kategorijama Srbije i Crne Gore, pa je odlučio da nastupa za crnogorsku reprezentaciju i na osam mečeva je dao dva gola. Sve se završilo svađom sa Mirkom Vučinićem.