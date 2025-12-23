Najbolji srpski fudbaler je Nikola Milenković: "Zlatna lopta" poslije 12 godina otišla štoperu

FSS nagradio Nikolu Milenkovića za sjajnu sezonu u dresu Notingem foresta i reprezentacije Srbije.
Fudbalski savez Srbije (FSS) proglasio je danas osvajače individualnih nagrada "Zlatna lopta" za 2025. godinu, a za najboljeg srpskog fudbalera izabran je Nikola Milenković.
Nagradu je dobio na osnovu igara za reprezentaciju Srbije, odnosno sjajne sezone u Notingem forestu sa kojim je na kraju zamalo izborio učešće u Ligi šampiona, a na kraju se ekipa zadovoljila Ligom Evrope. I ove sezone igra podjednako dobro, iako njegova ekipa "štuca".Izvor: MN PRESS
Ovo je inače prvi put od 2013. godine da je jedan štoper dobio nagradu FSS-a za najboljeg igrača godine, pošto su uglavnom dominirali napadači (Mitrović, Tadić i Vlahović), imali smo zadnjeg veznog (Matić) i golmana (Stojković).
Za najboljeg trenera izabrana je Lidija Stojkanović, selektorka Srbije, za najbolju fudbalerku proglašena je Tijana Filipović, najperspektivnijeg trenera Radomir Koković, najperspektivnijeg fudbalera Vasilije Kostov, a za najperspektivniju fudbalerku Aleksandra Gajić.
Priznanja dobitnicima biće uručena na svečanosti koja će biti održana 25. decembra (12.00) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Najbolji fudbaleri Srbije u izboru FSS
- 2025. godina - Nikola Milenković (Notingem forest)
- 2024. godina - Dušan Vlahović (Juventus)
- 2023. godina - Aleksandar Mitrović (Al Hilal)
- 2022. godina - Aleksandar Mitrović (Fulam)
- 2021. godina - Dušan Tadić (Ajaks)
- 2019. godina - Dušan Tadić (Ajaks)
- 2018. godina - Aleksandar Mitrović (Fulam)
- 2017. godina - Vladimir Stojković (Partizan)
- 2016. godina - Dušan Tadić (Sautempton)
- 2015. godina - Nemanja Matić (Čelsi)
- 2014. godina - Nemanja Matić (Benfika, Čelsi)
- 2013. godina - Branislav Ivanović (Čelsi)
- 2012. godina - Branislav Ivanović (Čelsi)
- 2011. godina - Aleksandar Kolarov (Mančester siti)
- 2010. godina - Dejan Stanković (Inter)
- 2009. godina - Miloš Krasić (CSKA Moskva)
- 2008. godina - Nemanja Vidić (Mančester junajted)
- 2007. godina - Nikola Žigić (Rasing Santander, Valensija)
- 2006. godina - Dejan Stanković (Inter)
- 2005. godina - Nemanja Vidić (Spartak Moskva)
Najbolji treneri u izboru FSS
- 2025. godina - Lidija Stojkanović (Srbija)
- 2024. godina - Vladan Milojević (Crvena zvezda)
- 2023. godina - Dragan Stojković (Srbija)
- 2022. godina - Dragan Stojković (Srbija)
- 2021. godina - Dragan Stojković (Srbija)
- 2019. godina - Siniša Mihajlović (Bolonja)
- 2018. godina - Vladan Milojević (Crvena zvezda)
- 2017. godina - Vladan Milojević (Crvena zvezda)
- 2016. godina - Dragan Stojković (Guangdžou)
- 2015. godina - Veljko Paunović (Srbija do 20 godina)
- 2014. godina - Radovan Ćurčić (Srbija do 21 godine, Srbija)
- 2013. godina - Ljubinko Drulović (Srbija do 19 godina)
- 2012. godina - Dragomir Okuka (Đangsu)
- 2011. godina - Ivan Jovanović (Apoel)
- 2010. godina - Milovan Rajevac (Al-Ahli, Gana)
- 2009. godina - Radomir Antić (Srbija)
- 2008. godina - Slaviša Jokanović (Partizan)
- 2007. godina - Miroslav Đukić (Partizan, Srbija)
- 2006. godina - Ljubiša Tumbaković (Šandong)
- 2005. godina - Ilija Petković (Srbija i Crna Gora)