Najbolji srpski fudbaler je Nikola Milenković: "Zlatna lopta" poslije 12 godina otišla štoperu

FSS nagradio Nikolu Milenkovića za sjajnu sezonu u dresu Notingem foresta i reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) proglasio je danas osvajače individualnih nagrada "Zlatna lopta" za 2025. godinu, a za najboljeg srpskog fudbalera izabran je Nikola Milenković.

Nagradu je dobio na osnovu igara za reprezentaciju Srbije, odnosno sjajne sezone u Notingem forestu sa kojim je na kraju zamalo izborio učešće u Ligi šampiona, a na kraju se ekipa zadovoljila Ligom Evrope. I ove sezone igra podjednako dobro, iako njegova ekipa "štuca".

Izvor: MN PRESS

Ovo je inače prvi put od 2013. godine da je jedan štoper dobio nagradu FSS-a za najboljeg igrača godine, pošto su uglavnom dominirali napadači (Mitrović, Tadić i Vlahović), imali smo zadnjeg veznog (Matić) i golmana (Stojković).

Za najboljeg trenera izabrana je Lidija Stojkanović, selektorka Srbije, za najbolju fudbalerku proglašena je Tijana Filipović, najperspektivnijeg trenera Radomir Koković, najperspektivnijeg fudbalera Vasilije Kostov, a za najperspektivniju fudbalerku Aleksandra Gajić.

Priznanja dobitnicima biće uručena na svečanosti koja će biti održana 25. decembra (12.00) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Najbolji fudbaleri Srbije u izboru FSS

2025. godina - Nikola Milenković (Notingem forest)

2024. godina - Dušan Vlahović (Juventus)

2023. godina - Aleksandar Mitrović (Al Hilal)

2022. godina - Aleksandar Mitrović (Fulam)

2021. godina - Dušan Tadić (Ajaks)

2019. godina - Dušan Tadić (Ajaks)

2018. godina - Aleksandar Mitrović (Fulam)

2017. godina - Vladimir Stojković (Partizan)

2016. godina - Dušan Tadić (Sautempton)

2015. godina - Nemanja Matić (Čelsi)

2014. godina - Nemanja Matić (Benfika, Čelsi)

2013. godina - Branislav Ivanović (Čelsi)

2012. godina - Branislav Ivanović (Čelsi)

2011. godina - Aleksandar Kolarov (Mančester siti)

2010. godina - Dejan Stanković (Inter)

2009. godina - Miloš Krasić (CSKA Moskva)

2008. godina - Nemanja Vidić (Mančester junajted)

2007. godina - Nikola Žigić (Rasing Santander, Valensija)

2006. godina - Dejan Stanković (Inter)

2005. godina - Nemanja Vidić (Spartak Moskva)

Najbolji treneri u izboru FSS