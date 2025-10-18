logo
Notingem Forest otpustio menadžera nakon 39 dana! Nikola Milenković ostao bez drugog trenera u istoj sezoni

Notingem Forest otpustio menadžera nakon 39 dana! Nikola Milenković ostao bez drugog trenera u istoj sezoni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ange Postekoglu dobio je otkaz u Notingem Forestu iako je došao na klupu prije samo 39 dana umjesto Nuna Espirita Santa, Nikola Milenković ostao bez drugog trenera u kratkom vremenskom razmaku.

ange postekoglu dobio otkaz u notingem forestu Izvor: Mike Egerton, PA Images /Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Ange Postekoglu dobio je otkaz u Notigem Forestu poslije samo nešto više od mjesec dana na klupi. Tačnije, proveo je 39 dana kao trener "šumara" prije nego što mu je uručena "zahvalnica". Postao je tako drugi trener u kratkom vremenskom razmaku kog je Evangelos Marinakis otpustio.

Postekoglu je došao na klupu Foresta kada je Nuno Espirito Santo dobio otkaz i to poslije sezone u kojoj je uveo ekipu u Evropu. Slabi rezultat na početku sezone su ga koštali, Postekoglu je došao kao "spasilac", ali se nije snašao. Loši rezultati su se nastavili i Marinakis je riješio da ga otpusti. 

Nikola Milenković tako je ostao bez dvojice trenera u kratkom vremenskom razmaku. Forest je kod kuće izgubio od Čelsija (3:0), a Marinakis je napustio ložu već negdje u 60. minutu. Više se nije vraćao, a tamošnji mediji prenose da mu je saopštio da je otpušten odmah poslije meča. Zanimljivo je i da je Postekoglu dobio otkaz u Totenhemu poslije sezone u kojoj im je donio titulu u Ligi Evrope i uveo ih u Ligu šampiona.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:18
Nikola Milenković posle Letonije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Notingem Forest fudbal Premijer liga Angelos Postekoglu Nikola Milenković

