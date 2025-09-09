logo
Notingem Forest otpustio "Svetog Duha", Nikola Milenković bez trenera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Engleski Notingem Forest, čije boje brani srpski reprezentativac Nikola Milenković, otpustio je u utorak trenera Nuna Espirita Santa.

Nuno Espirito Santo dobio otkaz u Notingem Forest Izvor: Profimedia

Portugalski 51-godišnji trener, koji je u junu potpisao novi trogodišnji ugovor nakon što je predvodio ekipu do Lige Evrope, rekao je prošlog meseca da njegov odnos sa suvlasnikom kluba Evangelosom Marinakisem nije isti, da nije toliko dobar kao prošle sezone.

On je to rekao poslije kritika koje je uputio čelnicima kluba zbog posla u prelaznom roku, kada je naveo da je ekipa "neuravnotežena" i da je "vrlo, vrlo daleko od spremne" za novu sezonu.

U saopštenju objavljenom poslije ponoći, Forest je saopštio da je trener otpušten.

"Fudbalski klub Notingem Forest potvrđuje da je nakon nedavnih okolnosti, Nuno Espirito Santo danas razriješen dužnosti glavnog trenera. Klub zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu veoma uspješne ere na 'Siti Graundu', posebno u sezoni 2024/2025, koja će sa ljubavlju biti zauvijek upamćena u istoriji kluba. Kao neko ko je imao ključnu ulogu u našem uspjehu prošle sezone, on će zauvijek imati posebno mjesto u našem putovanju", navodi se u saopštenju.

Kako su prenijeli engleski mediji, klub nije pripremio zamjenu, ali se na tome ubrzano radi. Među kandidatima su trener Kristal Palasa Oliver Glasner, Andoni Iraola iz Bornmuta, selektor SAD Maurisio Poketino i Marko Silva iz Fulama.

Bi-Bi-Si (BBC) je prenio da je kandidat i Ange Postekoglu, koji je u junu dobio otkaz u Totenhemu.

Santo je otpušten poslije 21 mjeseca i tri utakmice u novoj sezoni. On je sa ekipom prošle sezone zauzeo sedmo mjesto u Premijer ligi, što je bio najbolji rezultat kluba od sezone 1994/1995 i prvi put poslije 30 godina obezbijedio je plasman u evropsko takmičenje, prenijele su agencije.

(MONDO)

Tagovi

Notingem Forest fudbal Nunjo Espirito Santo Premijer liga

