Dva strašna pojačanja za Dušana Alimpijevića: Dolaze NBA šuter i šampion Evrolige

Bešiktaš ima ozbiljne ambicije i sada će Dušanu Alimpijeviću u tim stići dva velika pojačanja.

MEt Tomas i Sertač Šanli u Bešiktašu Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU/MN Press

Ogromne ambicije ima Bešiktaš u nastavku sezone. Ekipa pod vođstvom Dušana Alimpijevića već reda pobjede, a nakon dolaska NBA šutera Meta Tomasa sada su blizu toga da se pojačaju sa osvajačem Evrolige Sertačom Šanlijem

Iskusni centar je počeo sezonu u Dubaiju gdje je dobio priliku usljed povreda nekih lidera, ali je izgubio minutažu pored Mifondua Kabengelea i Kenana Kamenjaša

Iskusni Šanli ima 34 godine, a u karijeri je već igrao za Bešiktaš od 2016. do 2018. godien. Upravo dobre igre tu su ga preporučile Anadolu Efesu gde je osvojio prvu od dvije Evrolige. Drugu je uzeo prošle godine sa Fenerom. U Bešiktašu bi bio konkurencija Hrvatu Anti Žižiću ao i Ismaelu Kamagateu, a očigledno Bešiktaš pred nastavak sezone želi da proširi sastav i pojača se.

Kako za sada stoji Bešiktaš?

U Evrokupu je imao dva skorija poraza Bešiktaš i u svojoj grupi B je pao na drugo mjesto iza Burga, ali je ipak ispred Budućnosti i Turk Telekoma. U domaćoj ligi takođe imaju dva poraza crno-bijeli u posljednji dva kola pa je sada Fenerbahče izjednačen na vrhu tabele sa njima.

Dušan Alimpijević

