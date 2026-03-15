Crvena zvezda izgubila je od Dubaija u Sarajevu u meču ABA lige.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Crvena zvezda je doživjela ubjedljiv poraz u Sarajevu od Dubaija - 114:91. Odigrala je ekipa Saše Obradovića vjerovatno najgori meč u sezoni i dobila lekciju u momentu dok joj je očigledno prioritet plej-of Evrolige. Podatak da je primila 51 poen za 15 minuta sve govori.

Pitanje pobednika bilo je riješeno već na poluvremenu, Dubai je otišao na pauzu sa "+20" (63:43). Nije pomogla ni reakcija Obradovića koji je vikao na tajm-autu na svoje izabranike. Ništa se nije pretjerano promijenilo.

Vidi opis Žestok šamar za Zvezdu u Sarajevu: Obradović uzalud vikao i upozoravao, Dubai ubacio 114 poena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 10 10 / 10

Ista slika viđena je u drugom dijelu, Zvezda je u jednom momentu pokazala znake "života", ali je to bilo kratkog daha. Obradović je i u trećoj dionici imao tajm-aut na kom je bio ljut na kamermana. Upozorenja i savjeti nisu urodili plodom, pa se samo čekao konačan rezultat.

Zvezdu sada čeka gostovanje u Atini i veoma važan meč protiv Panatinaikosa u dvorani "OAKA" (20. mart u 20.15).

Dubai: Dangubić 3, Bejkon 21 (6as), Prepelič 5, Bertans 11, Anderson 5 (5sk, 5 uk.l), Kondić 14, Musa 18 (6as), Kabengele 15 (4as, 4sk), Rajt 3, Petrušev 13 (6sk), Kamenjaš 4, Kaboklo 2.

Crvena zvezda: Mekintajer 4 (3as, 3sk), Miljenović 18 (5sk, 3as), Batler 17 (4/4 za dva, 0/4 za tri, 9/9 sa penala), Davidovac 2, Karter 7, Dobrić 3, Izundu 4, Motiejunas 7, Nvora 13, Odželej 7, Moneke 9.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!