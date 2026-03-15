Crvena zvezda izgubila je od Dubaija u Sarajevu u meču ABA lige.
Crvena zvezda je doživjela ubjedljiv poraz u Sarajevu od Dubaija - 114:91. Odigrala je ekipa Saše Obradovića vjerovatno najgori meč u sezoni i dobila lekciju u momentu dok joj je očigledno prioritet plej-of Evrolige. Podatak da je primila 51 poen za 15 minuta sve govori.
Pitanje pobednika bilo je riješeno već na poluvremenu, Dubai je otišao na pauzu sa "+20" (63:43). Nije pomogla ni reakcija Obradovića koji je vikao na tajm-autu na svoje izabranike. Ništa se nije pretjerano promijenilo.
Žestok šamar za Zvezdu u Sarajevu: Obradović uzalud vikao i upozoravao, Dubai ubacio 114 poena
Ista slika viđena je u drugom dijelu, Zvezda je u jednom momentu pokazala znake "života", ali je to bilo kratkog daha. Obradović je i u trećoj dionici imao tajm-aut na kom je bio ljut na kamermana. Upozorenja i savjeti nisu urodili plodom, pa se samo čekao konačan rezultat.
Zvezdu sada čeka gostovanje u Atini i veoma važan meč protiv Panatinaikosa u dvorani "OAKA" (20. mart u 20.15).
Dubai: Dangubić 3, Bejkon 21 (6as), Prepelič 5, Bertans 11, Anderson 5 (5sk, 5 uk.l), Kondić 14, Musa 18 (6as), Kabengele 15 (4as, 4sk), Rajt 3, Petrušev 13 (6sk), Kamenjaš 4, Kaboklo 2.
Crvena zvezda: Mekintajer 4 (3as, 3sk), Miljenović 18 (5sk, 3as), Batler 17 (4/4 za dva, 0/4 za tri, 9/9 sa penala), Davidovac 2, Karter 7, Dobrić 3, Izundu 4, Motiejunas 7, Nvora 13, Odželej 7, Moneke 9.
