logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda bez Kalinića i Bolomboja u Sarajevu: Stiglo ekspresno objašnjenje za odluku Saše Obradovića

Zvezda bez Kalinića i Bolomboja u Sarajevu: Stiglo ekspresno objašnjenje za odluku Saše Obradovića

Autor Nemanja Stanojčić
0

Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj neće biti u sastavu Crvene zvezde za meč sa Dubaijem zbog odluke stručnog štaba da ih odmori za meč u Sarajevu.

Zvezda bez Kalinića i Bolomboja u Sarajevu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda gostuje ekipi Dubaija u Sarajevu (20 časova) i na toj utakmici ABA lige neće igrati Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj. Dobra vest je da nisu u pitanju problemi sa povredama već da je razlog - odmor.

"Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj nisu večeras u sastavu. Stručni štab je odlučio da ih odmori ovog vikenda", stoji u objavi crveno-bijelih na društvenim mrežama.

Ostaje da se vidi da li će u sastavu da se nađe Hasijel Rivero koji se oporavio od povrede. Podsjećanja radi, Zvezdu čeka važan meč u Evroligi i gostovanje Panatinaikosu u Atini (20. mart u 20.15h).

Ekipa Saše Obradovića vodi veliku borbu za plasman u plej-of elitnog takmičenja i to je u ovom momentu prioritet za crveno-bijele.

Tagovi

Nikola Kalinić Džoel Bolomboj KK Crvena zvezda ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC