Zvezda bez Kalinića i Bolomboja u Sarajevu: Stiglo ekspresno objašnjenje za odluku Saše Obradovića

Crvena zvezda gostuje ekipi Dubaija u Sarajevu (20 časova) i na toj utakmici ABA lige neće igrati Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj. Dobra vest je da nisu u pitanju problemi sa povredama već da je razlog - odmor.
"Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj nisu večeras u sastavu. Stručni štab je odlučio da ih odmori ovog vikenda", stoji u objavi crveno-bijelih na društvenim mrežama.
Ostaje da se vidi da li će u sastavu da se nađe Hasijel Rivero koji se oporavio od povrede. Podsjećanja radi, Zvezdu čeka važan meč u Evroligi i gostovanje Panatinaikosu u Atini (20. mart u 20.15h).
Ekipa Saše Obradovića vodi veliku borbu za plasman u plej-of elitnog takmičenja i to je u ovom momentu prioritet za crveno-bijele.
Никола Калинић и Џоел Боломбој нису вечерас у саставу, стручни штаб је одлучио да их одмори овог викенда.#kkcz— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)March 15, 2026