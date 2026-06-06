Letonci su praktično ponizili Letonce koji su bili blagi favoriti u ovom duelu.
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 dobila je rivala u polufinalu Svjetskog prvenstva. To će biti selekcija Letonije koja je neočekivano lako razbila Litvance sa 22:13.
Litvanci su bili četvti nosioci na turniru, plasirali su se u četvrtfinale bez ijednog poraza, ali ovo nije bio njihov dan. Letonce je predvodio raspoloženi Miezis koji je praktično sam pobijedio rivala. Ni u jednom momentu se nije postavljalo pitanje pobjednika, a činilo se da su Litvanci ostali bez goriva i pre nego što je duel počeo.
Srbija dobila rivala u polufinalu Svjetskog prvenstva
Možda ovaj rezultat ne oslikava pravi omjer snaga, ali odavno nismo vidjeli ovakvu dominaciju jednog tima i igrača u ovako važnim mečevima.
Srbija je imala daleko teži zadatak u svom četvrtfinalu, pošto je poslije drame i preokreta pobijedila selekciju Holandije, olimpijskog šampiona, rezultatom 21:19.
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