logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija dobila rivala u polufinalu Svjetskog prvenstva

Srbija dobila rivala u polufinalu Svjetskog prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Letonci su praktično ponizili Letonce koji su bili blagi favoriti u ovom duelu.

Srbija protiv Letonije u polufinalu Svjetskog prvenstva Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 dobila je rivala u polufinalu Svjetskog prvenstva. To će biti selekcija Letonije koja je neočekivano lako razbila Litvance sa 22:13.

Litvanci su bili četvti nosioci na turniru, plasirali su se u četvrtfinale bez ijednog poraza, ali ovo nije bio njihov dan. Letonce je predvodio raspoloženi Miezis koji je praktično sam pobijedio rivala. Ni u jednom momentu se nije postavljalo pitanje pobjednika, a činilo se da su Litvanci ostali bez goriva i pre nego što je duel počeo.

Možda ovaj rezultat ne oslikava pravi omjer snaga, ali odavno nismo vidjeli ovakvu dominaciju jednog tima i igrača u ovako važnim mečevima.

Srbija je imala daleko teži zadatak u svom četvrtfinalu, pošto je poslije drame i preokreta pobijedila selekciju Holandije, olimpijskog šampiona, rezultatom 21:19.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Letonija Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC