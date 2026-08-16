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Vikingur se "probudio" pred gostovanje Borca!

Vikingur se "probudio" pred gostovanje Borca!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Protivnik Borca u plej-ofu Konferencijske lige upisao prvenstveno pobjedu u ligi Islanda.

Vikingur slavio u prvenstvu Islanda Izvor: Kjetil Waber/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Vikingura izgleda izlaze iz krize, i to u najgorem mogućem trenutku za Borac – pred okršaj u plej-ofu Konferencijske lige.

Nakon četiri utakmice bez pobjede u svim takmičenjima (2 remija i 2 poraza) fudbaleri Vikingura su u srijedu upisali trijumf nad švajcarskim Tunom, a sada upisali i pobjedu u prvenstvu Islanda.

Vikingur je u nedjelju uveče savladao u gostima Hafnafjordur rezultatom 4:2, nakon što je u prethodna dva prvenstvena meča bilježio remije.

Uspio je Hafnafjordur da povede, ali je Vikingur preokrenuo do pauze golovima Gudjonsona i Sigurdsona, a u nastavku su pogađali za goste Vathnhamar i Ingimundarson.

Vikingur je ovim trijumf povećao prednost na tabeli nad drugoplasiranim KR Rejkjavikom na osam bodova.

Podsjetimo, Vikingur i Borac narednog četvrtka u Rejkjaviku igraju prvi meč plej-ofa Konferencijske lige, a revanš je sedam dana kasnije u Banjaluci.

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