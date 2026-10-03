"Ima li smisla da uopšte dolazim?" Poljaci u Zenici bez prve zvijezde tima - Levandovski ne igra na Bilinom polju!

Robert Levandovski propustiće meč u Zenici, a veliko je pitanje da li će uopšte biti uz ekipu.

Izvor: Augustas Cetkauskas / Alamy / Profimedia

Sinoć se, u meču sa Švedskom (1:1), od dresa reprezentacije BiH oprostio dugogogodišnji kapiten BiH Edin Džeko, a prvu utakmicu u eri bez njega "zmajevi" će odigrati u ponedjeljak uveče, takođe na Bilinom polju (20.45).

U Zenicu, u okviru 4 kola B divizije Lige nacija, stiže Poljska, za koju prekosutra neće igrati legenda ove reprezentacije Robert Levandovski. U ubjedljivom trijumfu nad Rumunijom (6:0), Levandovskom je pokazao suspendujući žuti karton, pa će morati da propusti ovo gostovanje na koje, kako kaže, shodno suspenziji vjerovatno neće dolaziti ni kao navijač.

"Ne znam da li ima smisla da letim u BiH kad sam suspendovan zbog kartona. Da letim, pa da se vraćam, pa opet da letim. Ta putovanja više nisu baš tek tako... Vjerovatno ćemo ubrzo dogovoriti da li to ima smisla. Ne volim vještačke situacije. Šta mi vrijedi što ću biti sa momcima kad neću moći da igram na terenu? Više će me to boljeti nego što ću im pomoći. Sumnjam da to ima ikakvog smisla", rekao je Levandovski za poljsku televiziju nakon meča sa Rumunima, govoreći potom o samoj javnoj opomeni:

"Šteta, jer sam u toj situaciji htio da blokiram loptu, ali sam nagazio protivnika na nogu. To su oni potezi u kojima slučajno možeš da dobiješ žuti karton. Adrenalin i emocije su kod mene bili na visokom nivou. U svakoj situaciji volim da ostvarim kontakt sa protivnikom, da ga osjetim. U ovom slučaju sam htio da blokiram loptu spoljnim dijelom stopala, ali sam ga negdje nakon udarca šutnuo u taj članak. Sudija mi je pokazao žuti karton i moram da se pomirim s tim. Više volim takav karton nego neki glup. To jeste neko opravdanje, ali poslije takvog het-trika rado bi se odigrala i ta sljedeća utakmica. Međutim, imamo dovoljno jak tim da postoje drugi igrači koji će me dostojno zamijeniti."

Pred četvrto kolo Lige nacija Švedska je prva u grupi B4 sa sedam bodova. Poljska i BiH imaju po četiri, s tim da Poljaci mogu da se pohvale boljom gol-razlikom, dok je Rumunija nakon prve tri runde bez bodova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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