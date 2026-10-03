Barbarez ispratio kapitena BiH u penziju: "Srećan sam što sam bio Edinov trener dvije i po godine"

Sergej Barbarez govorio je o Edinu Džeki nakon meča sa Švedskom (1:1).

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Poslije remija sa Švedskom (1:1) u Zenici, u okviru B divizije Lige nacija, selektor BiH Sergej Barbarez govorio je, prije svega, o Edinu Džeki.

Dugogodišnji kapiten "zmajeva" sinoć se oprostio od reprezentacije, odradivši 152. nastup u dresu sa državnim grbom. Postigao je pritom 73 gola pa je po oba parametra apsolutni rekorder.

"Taj njegov aktivni dio je završen. To je bila njegova želja i nadamo se da smo barem malo ispunili njegova očekivanja. Nije bila jednostavna ni laka utakmica, ali vidim da je srećan. Mislim da je srećan i što je došao kraj nečemu, jer sve to nosi mnogo emocija, razmišljanja i odgovornosti. Kada dvadeset godina imate takav ruksak na sebi, nekada želite da ga spustite i malo uživare. Naš plan je bio da dobijemo utakmicu i da on postigne gol. Nažalost, pogodio je ali pogodak nije priznat. Na kraju je bilo 1:1 i mislim da možemo da budemo veoma zadovoljni. Srećan sam što sam bio dio svega toga i što sam bio njegov trener posljednje dvije i po godine, zaista mogu da budem ponosan. Život ide dalje i on će biti najsrećniji ako pokušamo da dobijemo narednu utakmicu i ako neki novi momci dođu. Jedna vrata se zatvore, druga se otvore, a nekada se nove zvijezde rode na neobičan način, kao što se i on pojavio."

Osvrnuo se Barbarez potom i na sam susret sa Šveđanima.

"Očekivali smo njihov sistem i način igre. Vole da imaju loptu, imaju igrače koji tokom utakmice mijenjaju pozicije i izvanredno koriste međuprostore. Tehnički su predobri i vidi se da iza svakog njihovog prvog kontakta postoji ideja, zbog čega ih je veoma teško braniti. Nije bilo mnogo šansi, bila je ovo veoma tvrda utakmica. Švedska je ozbiljna reprezentacija, a mi smo uspjeli da pariramo. To pokazuje da idemo naprijed. Morali smo da pokažemo da smo postali ekipa i da želimo da pretrčimo metar, dva ili tri više zbog saigrača. Momci su se upravo tako ponašali. Niko nije želio da izađe, a problemi sa grčevima normalni su nakon četiri utakmice u dvije sedmice. Nije stvar u tome da smo mi osvojili bod, već da protivniku nismo dozvolili da osvoji tri. Držimo grupu otvorenom i želimo da napadnemo jedno od prva dva mjesta. Momci znaju šta nose na grudima i za koji grb igraju. Taj ponos se vratio, publika to prepoznaje i naše utakmice su ponovo rasprodane."

Narednu utakmicu u Ligi nacija BiH igra u ponedjeljak (5. oktobar), kada će na Bilinom polju odmjeriti snage sa Poljacima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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