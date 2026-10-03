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Džejlen Duren dobio 200.000.000 i dozvolu da bude debeo: Gotovi najteži pregovori u NBA ligi

Džejlen Duren dobio 200.000.000 i dozvolu da bude debeo: Gotovi najteži pregovori u NBA ligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Džejlen Duren se na kraju nije izborio da mu Detroit ponudi ugovor na 287 miliona dolara, ali makar je natjerao svoj klub da iz ugovora izbriše klauzulu o kilaži.

Džejlen Duren dobio dozvolu od Detroita da bude debeo Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Mnogo buke ni oko čega, Džejlen Duren je na kraju potpisao svoj famozni ugovor. Centar Detroit Pistonsa je odugovlačio, tražio više novca, a Detroit je ponavljao da mu nudi 200.000.000 dolara za pet godina i ni centa više. I tako je bilo.

Na kraju se Duren nije pojavio na "medija deju" Detroita u pokušaju da uplaši svoje poslodavce, ali je potpisao saradnju na pet godina vrijednu 200.000.000 dolara. Ugovor će mu rasti sa godinama.

Koliko će biti plaćen Duren?

Prve sezone će zaraditi 34.500.000 dolara što ga stavlja u ravan sa Alperenom Šenggunom i Džruom Holidejem na 50. mjestu najplaćenijih. Naredne sezone će dobiti 37.200.000 dolara, a onda će u sezoni 2028/29 preći 40.000.000. Porasće mu plata na 42.800.000 sljedeće godine, a u posljednjoj sezoni će dobiti 45.500.000.

Takođe američki mediji prenose da je iz ugovora obrisana klauzula o kilaži koja je uvrijedila Durena, pa i zbog toga između ostalog dugo nije htio da potpiše novi ugovor.

Šta brine Detroit?

Prethodni plej-of. Tražio je Džejlen Duren 287.000.000 za ovih pet godina, ali naravno da to nije dobio kada se raspao u plej-ofu. Nakon sezone u kojoj je imao dabl-dabl učinak od 19,5 poena i 10,5 skokova po utakmici u plej-ofu je pao na skromnih 10,2 poena i 8,5 skokova.

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Tagovi

Džejlen Duren košarka NBA liga

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