Dimitris Janakopulos: "Hvala ti što si nas podsjetio kako je biti nepobjediv"

Željko Obradović i njegov Panatinaikos gaze u Evroligi, a na tome im se zahvalio vlasnik i prvi čovjek kluba Dimitris Janakopulos.

Izvor: EPA/PETE ANDREOU/YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos je razbio Makabi na svom terenu 90:67 uz sjajne partije Geršona Jabuselea i Najdžela Hejs-Dejvisa, a Dimitris Janakopulos je imao šta da kaže na to. Poslao je poruku Željku Obradoviću.

"Hvala ti što si nas podsjetio kako je biti nepobjediv", napisao je na svom instagram profilu uz video najtrofejnijeg evropskog trenera kako daje izjavu poslije utakmice.

Izvor: Twitter/dpg7000/printscreen

A kakav je Željkov Panatinaikos?

Osim što je na papiru paklen tim, na terenu je za sada nepobjediv u Evroligi. Poražen je PAO u Superkupu Grčke i to nevjerovatnim pogotkom Džedija Osmana u posljednjim sekundama od PAOK-a, ali u Evropi su zaista kako kaže Janakopulos nepobjedivi.

Na startu sezone savladali su Pariz takođe vrlo ubjedljivo sa 91:72, zatim je pao Asvel 102:79 i sada je pregažen i Makabi. Može da se kaže da je raspored bio nešto lakši, ali kako je najneubjedljivija pobjeda bila sa 19 razlike jasno je da Panatinaikos gazi. Zato i jesu prvi na tabeli, a iza njih sa po tri pobjede su tu i Fenerbahče, Valensija i Partizan.

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