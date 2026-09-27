Željko Obradović bez startne petorke: Haos u Panatinaikosu, povrede ne daju mira

Trener Panatinaikosa Željko Obradović ima velike probleme kad su u pitanju povrede igrača.

Izvor: Instagram/paobcgr

Panatinaikos je u velikim problemima. I prije nego što je sezona počela klub se mučio sa povredama igrača, ali situacija se iz dana u dan pogoršava za tim Željka Obradovića. Najtrofejniji evropski trener ostao je bez petorke igrača i to veoma važnih imena u Evroligi, prema tome poraz u polufinalu Superkupa Grčke je najmanji problem za Zelene.

Panatinaikos je sastavljen od najboljih evroligaških igrača, ali mu to neće biti dovoljno da dođe do titule, s obzirom na to da je veliki broj košarkaša povrijeđen. Kadrovski problemi ne jenjavaju, a poslije niza povreda, sad je i igra Huanča Ernangomeza pod znakom pitanja. Grčki velikan naredna dva meča igra u Atini, gdje će dočekati ASVEL u srijedu od 20.15, a onda će se u petak sastati sa Makabijem u istom terminu.

"Poraz u polufinalu Superkupa već je pao u drugi plan za Panatinaikos. Željko Obradović mnogo je zabrinutiji zbog povrede Huanča Ernangomesa, koji je tokom utakmice osjetio tegobe, pa zbog toga nije igrao u završnici meča", javlja grčka "Gazeta".

Gotovo je sigurno da će Panatinaikos biti desetkovan u duplom kolu Evrolige.

"To znači da je veoma teško, ako ne i nemoguće, da Ernangomez zaigra u duplom kolu Evrolige sljedeće nedjelje, protiv Asvela 30. septembra u 21.15 i Makabija 2. oktobra u 21.15. Njegovo stanje će se procjenjivati svakodnevno, a u zavisnosti od toka oporavka biće odlučeno kada će ponovo biti na raspolaganju Zelenima", dodaje se.

Panatinaikos nema problem samo sa Huančom Ernangomezom. Na terenu već duže vremena nema Kendrika Nana, koji se oporavlja od operacije, a Željko Obradović ne računa i na iskusnog Kostasa Slukasa, bivšeg MVP-ja finala Evrolige Najdžala Hejsa-Dejvisa, kao i na Nikosa Rogavopulosa. U timu Panatinaikosa nije ni Musafa Fol, pa je jasno da veliki broj važnih igrača izostaje već na početku sezone.

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