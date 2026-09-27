Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je u svom stilu prokomentarisao poraz Zelenih, pa je vrlo kratkom porukom riješio da "zapuši usta" kritičarima.

Izvor: X/Basketballmaniacs/Screenshot/YouTube/@paobcgr

Panatinaikos je poražen u polufinalu grčkog Superkupa. Bio je to prvi poraz Željka Obradovića, a izgubljena je i prilika za prvu titulu u sezoni. Ipak, sve to nije naljutilo vlasnika Zelenih Dimitrisa Janakopulosa, koji je u svom stilu podržao najtrofejnijeg trenera Evrope.

Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos je donio najveći broj navijača u OAKA areni u prvom kolu Evrolige i ne samo to. Donio je nadu da će Zeleni ponovo, kao i prije pod vođstvom srpskog trenera, osvojiti još jednu titulu elitnog takmičenja. Zbog toga je Janakopulos riješio da pruži podršku Željku Obradoviću i poslije poraza.

Izvor: Screenshot/Instagram/dpg7000

"Zato i jesi to što jesi. Najveći! Ništa ne može da pobijedi autentičnost", napisao je Janakopulos, aludirajući na izjavu Željka Obradovića poslije poraza u kojoj je pohvalio tim, iako je poražen.

Šta je rekao Željko Obradović?

"Ponoviću još jednom, veoma sam zadovoljan kako moja ekipa izgleda. Veoma sam zadovoljan. Do sada smo imali samo 11 treninga. Samo 11 treninga", rekao je Obradović poslije poraza od PAOK-a, u kojem je Džedi Osman pogodio trojku uz zvuk sirene.

Vidi opis Janakopulos se obratio Željku Obradoviću poslije poraza: "Zato i jesi to što jesi - najveći!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Kao što je moj igrač rekao, veoma sam zadovoljan načinom na koji smo se borili. Nastavljamo na isti način na koji smo igrali prijateljske utakmice, kao i na početku sezone, u prvim utakmicama. Očigledno je da smo veoma loše šutirali slobodna bacanja. Takođe, u prvom poluvremenu smo im dozvolili mnogo prilika da poentiraju iz drugih napada. Imali su 13 skokova u napadu. Vjerujem da je tu bio ključ utakmice", rekao je Obradović.

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