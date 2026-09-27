Srpski trener Nikola Grbić je govorio o sinovima i njihovoj želji da obuku dres Orlova. Iako igraju i školuju se u Italiji, Matija i Miloš su riješili da idu koracima oca i strica.

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Bivši odbojkaš, a sad najbolji trener - makar Evrope - Nikola Grbić je nedavno u razgovoru za Direktno otkrio zbog čega njegovi sinovi žele da obuku dres reprezentacije Srbije i krenu stopama oca i strica.

Odbojkaška legenda je Poljsku dovela na krov "starog kontinenta" i osvojila 10. medalju sa ovim timom, dok s klupe vodi jednu sasvim drugu reprezentaciju i sluša himnu druge zemlje, Srbija, ipak, ima čemu da se nada. "Tata, ja ne vidim sebe kako držim ruku na srcu i pjevam italijansku himnu", ponosno je otkrio riječi sina Nikola Grbić.

Nikola Grbić živi u Italiji, gdje se njegovi sinovi školuju, pa je tamošnja federacija riješila da ih smjesti pod svoje okrilje. Međutim, slavni srpski odbojkaš nije dozvolio da Matija i Miloš obuku dres Azura.

Vidi opis Nikola Grbić otkrio šta mu je sin rekao: "Tata, ne vidim sebe kako pjevam italijansku himnu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Stariji sin ima 19 godina. Obojici sam ove godine promijenio sportsku federaciju. Pošto živimo u Italiji, po automatizmu su bili registrovani za italijansku federaciju, a sada smo to prebacili na srpsku, tako da stiču pravo da igraju za reprezentaciju Srbije", rekao je Nikola Grbić.

"Stariji sin Matija igra za Pen Stejt u Americi, ali je imao težu povredu pa skoro da nije igrao cijelu sezonu. Njegov postupak promjene federacije je trajao duže jer je punoljetan. Mlađi sin Miloš je maloljetan, igra u mlađim selekcijama kluba u Peruđi, pa je procedura išla brže. On je već u pogonu mlađih reprezentativnih kategorija Srbije - bio je na Evropskom prvenstvu do 18 godina, a sada ide i na Balkanijadu. Za Matiju ćemo vidjeti da li će od sljedeće sezone zadovoljiti zahtjeve trenera."

"Ne vidim sebe kako pjevam italijansku himnu"

Nikola Grbić nije krio da je u razgovoru sa sinovima donio odluku o promjeni sportskog državljanstva. Priznaje - odluka nije bila racionalna, već emotivna.

"Kada su počeli da treniraju u Italiji, po automatizmu dobijaš njihovo sportsko državljanstvo da bi mogao da nastupaš u mlađim kategorijama klubova.To nema veze sa građanskim državljanstvom i pasošem. Kako je dolazilo vrijeme da se donesu odluke, razgovarao sam sa starijim sinom. On mi je otvoreno rekao: 'Tata, ja ne vidim sebe kako držim ruku na srcu i pjevam italijansku himnu.' Mislim da sam jedini otac koji je promijenio italijansku federaciju za neku drugu, jer uglavnom svi mijenjaju matične federacije za italijansku kako bi igrali tamo. Ta odluka nije donesena razumom nego emocijom", rekao je Nikola Grbić.

Slavni otac i slavni stric donosili su medalje sa gotovo svih takmičenja, a šta očekujemo od Matije i Miloša?

"Pokupili su od svega po malo! Kao što ni Vanja ni ja nismo bili preslikani otac ili majka, tako su i oni pokupili osobine od oboje. Odlični su momci, ne bih ih mijenjao ni za koga na svijetu. Upravo su takvi kakvi treba da budu", rekao je Nikola Grbić o sinovima.

Povratak u Srbiju, realnost ili san?

Vidi opis Nikola Grbić otkrio šta mu je sin rekao: "Tata, ne vidim sebe kako pjevam italijansku himnu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Grbić je bio selektor reprezentacije Srbije i može se zaključiti da su to bili posljednji slavni dani muške odbojke na tim prostorima. Iako je priznao da mu je otkaz u zemlji koju je toliko zadužio teško pao, sad živi najbolje dane trenerske karijere. Ako je po savjetima brata, u Srbiju se ne bi vratio. Ipak, Vanja Grbić vjeruje da će njegov sinovac igrati u dresu Orlova, pa je Nikola kroz šalu prokomentarisao dvije krajnosti.

"Nismo konkretno pričali o tome. Rekao sam mu kroz šalu: 'Čekaj, ti si prvi objavio sliku mog sina sa kampa sa srpskom zastavom i rekao da on treba da igra za Srbiju. Kako on da igra za Srbiju, a da ja ne budem trener Srbije? Nema smisla.' Vanja i ja smo u redovnom kontaktu. Nemam nikakav problem s tim što kaže ono što misli, on je jednostavno takav. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne kažem ni da hoću ni da neću da se vratim, ali okolnosti se mijenjaju i nikad ne reci nikad. Sve je moguće", zaključio je.

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