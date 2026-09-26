logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Grbić opet pokorio Evropu: Poljska odbranila titulu, Francuzi nemoćni u finalu!

Nikola Grbić opet pokorio Evropu: Poljska odbranila titulu, Francuzi nemoćni u finalu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nestvaran uspjeh srpskog stručnjaka sa Poljacima, dominantno su odbranili tron.

Nikola Grbić i Poljska šampioni Evrope Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Poljske odbranila je titulu evropskog šampiona pod vođstvom srpskog trenera Nikole Grbića. Oni su u velikom finalu slavili protiv Francuske sa 3:1 u setovima (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

To je 10. uzastopna medalja za Poljake na velikim takmičenjima, a ukupno treća u istoriji ove nacije. Grbić je nastavio da radi nevjerovatan posao sa Poljacima, a posebno je impresivan podatak da su na čitavom turniru izgubili samo tri seta. Koliko su bili dominantni u ovom finalu dovoljno govori činjenica da su u četvrtom setu imali čak 10 meč lopti.

Ova šampionska titula im donosi i direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. 

Još jedan nevjerovatan podatak je to što je Poljacima ovo peta zlatna medalja od 2022. godine kada je Srbin preuzeo kormilo. Imaju tri prva mjesta u Ligi nacija i dva evropska zlata!

Što se tiče meča, jedino je prvi set bio uzbudljiv. Francuzi su imali četiri set lopte, uspjeli su Poljaci da se odbrane, a onda i da preokrenu stvari u svoju korist. Posebno je bio značajan čelendž koji je tražio Grbić u momentima kada se lomio set, to je promijenilo momentum i uspijevaju da povedu poslije velike drame.

U drugom smo gledali potpuno dominaciju Grbićeve čete, ali su Francuzi uspjeli da odgovore u trećem setu. Sačuvali su Poljaci snagu za četvrti set i krenuli po zlato svim snagama. Izgledalo je kao da igraju protiv mnogo slabijeg rivala jer su očas posla riješili četvrti set i slavlje je moglo da počne.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Grbić Poljska Odbojka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC