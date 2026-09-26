Nikola Grbić opet pokorio Evropu: Poljska odbranila titulu, Francuzi nemoćni u finalu!

Nestvaran uspjeh srpskog stručnjaka sa Poljacima, dominantno su odbranili tron.

Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Poljske odbranila je titulu evropskog šampiona pod vođstvom srpskog trenera Nikole Grbića. Oni su u velikom finalu slavili protiv Francuske sa 3:1 u setovima (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

To je 10. uzastopna medalja za Poljake na velikim takmičenjima, a ukupno treća u istoriji ove nacije. Grbić je nastavio da radi nevjerovatan posao sa Poljacima, a posebno je impresivan podatak da su na čitavom turniru izgubili samo tri seta. Koliko su bili dominantni u ovom finalu dovoljno govori činjenica da su u četvrtom setu imali čak 10 meč lopti.

Ova šampionska titula im donosi i direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Još jedan nevjerovatan podatak je to što je Poljacima ovo peta zlatna medalja od 2022. godine kada je Srbin preuzeo kormilo. Imaju tri prva mjesta u Ligi nacija i dva evropska zlata!

Što se tiče meča, jedino je prvi set bio uzbudljiv. Francuzi su imali četiri set lopte, uspjeli su Poljaci da se odbrane, a onda i da preokrenu stvari u svoju korist. Posebno je bio značajan čelendž koji je tražio Grbić u momentima kada se lomio set, to je promijenilo momentum i uspijevaju da povedu poslije velike drame.

U drugom smo gledali potpuno dominaciju Grbićeve čete, ali su Francuzi uspjeli da odgovore u trećem setu. Sačuvali su Poljaci snagu za četvrti set i krenuli po zlato svim snagama. Izgledalo je kao da igraju protiv mnogo slabijeg rivala jer su očas posla riješili četvrti set i slavlje je moglo da počne.

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