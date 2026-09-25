Nikola Grbić u finalu Evropskog prvenstva: U Srbiji dobio otkaz, a sad ide po novo zlato

Nikola Grbić je sa reprezentacijom Poljske uspio da izbori plasman u finale Evropskog prvenstva i imaće šansu da odbrani titulu.

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Nikola Grbić ide po novo zlato na Evropskom prvenstvu. Sa reprezentacijom Poljske je ušao u finale i sada čeka ishod drugog meča. U prvom polufinalu su pali Slovenci - 25:23, 25:23, 25:18. Velika pobjeda ostvarena poslije tri seta.

Sada čeka ishod drugog meča u kom Francuzi imaju ulogu favorita protiv Finske koja je šokirala domaćina Italiju u četvrtfinalu. Taj meč je svakako upozorenje za selekciju Francuske, ali će legendarni srpski odbojkaš moći sve to da prati na miru i da analizira šta čeka njegov tim u finalu.

Sa reprezentacijom Poljske je postao prvak Evrope 2023. godine, dok ima srebro i bronzu sa Svjetskih prvenstava, srebro sa Olimpijskih igara i tri zlata i dvije bronze iz Lige nacija. Što se finala tiče, na programu je u subotu 26. septembra od 21 čas u Milanu.

Grbića i dan-danas boli otkaz u Srbiji

Nikola Grbić je vodio reprezentaciju Srbije od 2015. do 2019. godine i u tom periodu je osvojio Ligu nacija i bronzu na Evropskom prvenstvu 2017. godine. Dobio je otkaz kada se "orlovi" nisu plasirali na Olimpijske igre u Tokiju.

"Mi smo jednostavno takvi. Čudno je, ali je istinito. Mnogi ljudi ne vole Novaka Đokovića. Nažalost, imamo takav mentalitet da, kada se vratim u Srbiju i želim da prenesem svoje iskustvo, znanje i sve što sam naučio tokom godina, oni to neće shvatiti kao pomoć ili nešto iz čega mogu nešto da nauče. Oni to doživljavaju kao: 'Ko si ti da dolaziš ovdje i govoriš mi šta treba da radim?' Takav je pristup", ispričao je Nikola Grbić u jednom intervjuu za poljske medije gdje ima status božanstva...

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