Grčka se oprašta od legende: Preminuo Sulis Markopulos, jedan od najvećih

Preminuo je Sulis Markopulos, jedan od najznačajnijih trenera grčke košarke, šampiona FIBA Kupa Koraća i bivši šef struke sva tri solunska kluba - PAOK-a, Arisa i Iraklisa.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Grčka košarka ostala je bez jedne od svojih najvažnijih ličnosti, jer je Sulis Markopulos preminuo u petak u 77. godini. Bio je osvajač međunarodnog Kupa Radivoja Koraća za 1994. godinu sa PAOK-om.

Markopulos je bio jedan od najcjenjenijih trenera u istoriji grčke košarke. "Poznat kao vrhunski učitelj i taktičar, svojim mirnim i disciplinovanim pristupom ostavio je dubok trag na generacije igrača i značajno obilježio modernu eru domaće košarke", piše specijalizovani portal "Eurohooops".

Rođen u Solunu, čitav život posvetio je košarci. Nakon igračke karijere odmah je prešao u trenerske vode, a tokom bogate karijere uspio je da vodi sva tri velika kluba iz svog rodnog grada – PAOK, Aris i Iraklis. Trenirao je i Makedonikos, još jedan klub iz Soluna, kao i atinske AEK i Marusi.

Iako je Solun poznat po velikim rivalstvima i podjelama među navijačima, Markopulos je uživao veliko poštovanje širom grada. Najveći uspjeh ostvario je 1994. godine, kada je usred sezone preuzeo PAOK i odveo ga do istorijskog trijumfa u Kupu Koraća. PAOK je u finalu, u dvomeču, bio bolji od Stefanela iz Trsta i tako osvojio jedan od najznačajnijih evropskih trofeja u klupskoj istoriji.

Markopulosova karijera nije bila obilježena samo trofejima, već i izuzetnom dugovječnošću. Dva puta je proglašen za trenera godine u Grčkoj, član je "Kuće slavnih" grčke košarke, a drži i rekord po broju utakmica na klupi u najvišem rangu grčkog prvenstva, vodio je više od 700 mečeva.

Ljubav prema košarci prenio je i na sina Harisa, koji je krenuo njegovim stopama. Četrdesetčetvorogodišnji trener izgradio je sopstvenu karijeru, najprije kao igrač, a potom i kao trener, prenose grčki mediji.

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