Tristan otkrio kako je odbio Grčku: "Ja se osjećam kao Srbin, prezime mi je Vukčević"

Bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević govorio je o odluci da izabere reprezentaciju Srbije, iako je imao poziv tima Grčke.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Bivši košarkaš Partizana Tristan Vukčević ne krije da je oduvijek želio da obuče dres Orlova. Reprezentacija Srbije, s obzirom na to da broji sve više igrača zrelih košarkaških godina u nacionalnom timu, očekuje se da će momak rođen u Sijeni biti okosnica neke buduće selekcije naše zemlje. Ne krije - oduvijek je to želio.

Vodila se velika borba - da li će Tristan Vukčević obući dres Srbije ili možda Grčke. Na kraju je bivši selektor Svetislav Pešić uspio da ubijedi mladog igrača da se prikloni timu Orlova, a sa reprezentacijom je već imao priliku da zaigra na jednom od najvećih takmičenja - Evropskom prvenstvu. Iako ovog ljeta nije mogao da pomogne reprezentaciji Srbije, očekuje se da će u narednom periodu biti dostupan za pozive selektora Dušana Alimpijevića.

"Imao sam neku povredu i nisam mogao da igram. Onda sam primao injekcije i klub me je posavjetovao da je bolje da odmorim i spremim se za sezonu, tačnije da ne rizikujem novu povredu igrajući za reprezentaciju. Sada sam super. Ovo je posljednja nedjelja gdje radim individualno, od naredne počinju timski radovi za koje sam ja fizički spreman", rekao je Vukčević u razgovoru za Basketnjuz.

Zbog Srbije bježao i sa časova

Tristan ne krije da je s puno žara gledao reprezentaciju Srbije i kad je bio daleko od dresa Orlova.

"Sjećam se jedne utakmice koja se igrala dok sam u Madridu išao u školu. Mislim da mi je to bio drugi dan nastave kada je Srbija igrala sa Argentinom. Sjećam se da nisam otišao na čas kako bih gledao utakmicu - i uhvate me. U školi nisam čuo ni riječ, već su odmah zvali Real Madrid i rekli: 'Ovaj se nije ni pojavio na času, bio je u biblioteci i gledao košarku'. Kada sam izašao iz autobusa, vidio sam dva direktora iz kluba pred sobom, odmah sam znao da sam nagrabusio", prisjetio se anegdote.

Nekoliko godina kasnije... i Vukčević je na spisku Svetislava Pešića.

"Čak i kada nisi dio reprezentacije vidi se da je atmosfera fenomenalna. To sam sada imao priliku da osjetim i na svojoj koži. Svi se družimo, 'Kari' je meni jedan od omiljenih trenera sa kojima sam radio u karijeri. Legenda, baš mi je drag, čujemo se i dalje par puta godišnje. Prelijepo mi je to iskustvo, zbog njega uglavnom. Dao mi je mnogo savjeta i mnogo toga me je naučio. Tih mjesec dana priprema u Pazovi, sa dva treninga dnevno... Baš mi je pomogao, promijenio mi je stil i razmišljanje o košarci, što mi je bilo baš drago."

Loše iskustvo sa Partizanom

Vukčević nije krio da u Partizanu nije bio zadovoljan.

"Meni je uvijek bilo u glavi da igram za Srbiju. Imao sam loše iskustvo u Partizanu, zbog kojeg sam odlučio da sačekam i da vidim da li ću se vratiti Srbiji poslije svega.Pešić mi je objasnio da su reprezentacija i Partizan totalno drugačiji, da to nisu iste stvari - što je i bila istina. Ta atmosfera... Ti se osjećaš dobro u reprezentaciji, bude sve pozitivno i lijepo. Ideš na to da osvojiš, da pobijediš", otkrio je.

Meč protiv SAD je prelomio "A tek kada sam vidio utakmicu između SAD i Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine - tada mi je bilo još jasnije. To je najbolja utakmica koju sam ikada gledao u životu. Ušao sam u televizor, vrištao i drao se do te mjere da su komšije kucale na vrata da vide šta se dešava, da li sam okej."

Od početka se znalo da Srbija nije jedina koja je zainteresovana za Tristana Vukčevića. U igri je bila i Grčka.

"U tom periodu sam pričao i sa trenerom Grčke, koji je pokušavao da me nagovori da igram za Grčku. Ja sam odrastao u Atini, ali na kraju krajeva sam mu i rekao: 'Ja se osjećam kao Srbin'. Prezime mi je Vukčević, tata mi je igrao za Srbiju. To što sam odrastao u Grčkoj ne znači da sam Grk", rekao je Vukčević i dodao:

"Ja smatram da je najbitnije da ti osjećaš želju da se boriš za svoju zemlju. Tu nemaš neku finansijsku dobit, ne dobijaš ti neke pare da bi igrao, igraš jer voliš. Odmah sam mu rekao da je najrealnija opcija Srbija."

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