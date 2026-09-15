Svjetsko prvenstvo prvi put u Africi! Ispisana nova stranica atletske istorije

Najbolji atletičari planete će se 2029. godine okupiti u Keniji, pa će Afrika prvi put u istoriji biti domaćin jednog prvenstva svijeta.

Izvor: kovop/Shutterstock

Svjetski šampionat u atletici prvi put će biti održan u Africi, pošto je kenijski glavni grad Najrobi potvrđen za domaćina prvenstva 2029. godine.

Agencija AP navodi da je Kenija već dugo velesila u dugoprugaškom trčanju i druga je po broju osvojenih medalja na svjetskom nivou odmah iza Amerike. Šampionat se nakon Najrobija seli u Njemačku 2031. godine, kada će domaćin biti Minhen.

"Održavanje šampionata u Africi prvi put biće istorijsko. Atletika je utkana u tkivo Kenije", rekao je predsjednik Svjetskog atletskog saveza Sebastijan Ko.

Kenijski zvaničnik Salim Mvurja izjavio je da će "svijet doći u zemlju u kojoj je trčanje više od takmičenja, gdje je to priča na nacionalnom nivou".

Najrobi je u trci za domaćina atletskog šampionata pobjedio London i Rim.

(mondo.ba/SRNA)

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