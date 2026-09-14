Sve spremno za šesti Svesrpski atletski kup: "Sport najbolje povezuje RS i Srbiju"

Svesrpski atletski kup održava se 15. septembra u Banjaluci.

Izvor: Srna

Šesti Svesrpski atletski kup održaće se sutra (utorak) na Gradskom stadionu u Banjaluci, sa početkom u 11.15 časova. Predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske i BiH Duško Ivičić rekao je da je ovo šesti Svesrpski atletski kup, te da svaka reprezentacija ima 20 takmičara.

"Učestvuju regionalni savezi iz Srbije, i to Atletski savez Vojvodine, Beograda, centralne Srbije, Kosova i Metohije i Republike Srpske", objasnio je Ivičić.

Predsjednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković rekao je da mu je drago što ovako dugo traje saradnja atletskih saveza.

"Dosta toga smo uradili u prethodnih pet godina, od organizacije zajedničkih takmičenja, preko seminara i priprema atletičara za takmičenja", naglasio je Branković.

Predsjednik Atletskog saveza Vojvodine Goran Obradović izrazio je zadovoljstvo što se već šest godina održava Svesrpski atletski kup.

Jedan od najboljih atletičara Republike Srpske i BiH Luka Ivičić istakao je da takmičenje doživljavaju, prije svega, kao druženje takmičara i razmjenu iskustava.

Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin istakla je da je održavanje Svesrpskog atletskog kupa prilika da se sportisti iz Republike Srpske i Srbije dodatno povežu.

Ona je novinarima u Banjaluci rekla da je ovo prilika da Republika Srpska i Srbija uspostave još snažniju vezu.

"To se najbolje može postići kroz sport", poručila je Ćapin.

(SRNA)

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