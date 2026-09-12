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Ništa od medalje za Adrianu Vilagoš na ultimativnom Svjetskom prvenstvu

Ništa od medalje za Adrianu Vilagoš na ultimativnom Svjetskom prvenstvu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Adriana Vilagoš takmičila se na novom ultimativnom Svjetskom prvenstvu i tamo je zauzela peto mjesto na kraju.

Ništa od medalje za Adrianu Vilagoš na ultimativnom Svjetskom prvenstvu Izvor: Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adriana Vilagoš završila je ultimativno Svjetsko prvenstvo na petom mjestu. Supertalentovana srpska atletičarka je u finalu bacanja koplja zauzela petu poziciju. Najbolji hitac imala je u prvoj seriji (61.37 metara) i to nije uspjela da popravi u naredna tri hica.

Vilagoš je iz prvog pokušaja bacila 61.37 metara, ali je u drugom pokušaju prestupila. Pošto je završila taj deo među pet najboljih dobila je šansu za treći hitac. U tim momentima je Ziju Jan (Kina) koja je imala hitac od 68.05 metara morala da se povuče zbog problema sa povredom.

Treći hitac je nažalost bio lošiji od prvog, Adriana je bacila 60.23 metra. To je nažalost značilo da je za nju završeno takmičenje. Ništa od medalje.

Ali, svakako velika škola i lekcija za mladu srpsku atletičarku koja ima svetlu budućnost u bacanju koplja.

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Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva
Izvor: RTS 2
Izvor: RTS 2

(MONDO)

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Atletika Adriana Vilagoš

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