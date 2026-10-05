Ralf Rangnik šokiran onim šta je vidio u Prištini: "Ko mi to kaže - nema pojma o fudbalu"

Selektor Austrije Ralf Rangnik šokiran stanjem terena u Prištini: 'Ovo veze nema s fudbalom'. Utakmica završila bez pobjednika.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Austrije Ralf Rangnik žestoko je kritikovao organizatora utakmice tzv. Kosovo zbog stanja fudbalskog terena na stadionu "Fadilj Vokri". Meč u Prištini završen je bez pobjednika, Saša Kalajdžić je asistencijom donio gostima bod (1:1), a Rangnik je i prije i poslije meča imao šta da kaže o sramotnom fudbalskom igralištu koji je zatekao igrače u nedjelju.

"Svako ko kaže da teren nije bio toliko loš nema pojma o fudbalu", poručio je Rangnik na konferenciji za medije: "Moram brutalno iskreno da budem - teren je bio prava katastrofa".

"Ovakav teren nije dostojan Lige nacija, posebno u ovo doba godine", rekao je Rangnik i dodao da bi se sa takvom ocjenom bez ikakve dileme složili i kapiten kosovske reprezentacije Vedat Murići, a pogotovo selektor Franko Foda koji takođe zbog toga nije mogao da igra fudbal kakav je htio.

"Džombe" zasmetale Rangniku u Prištini

Rangnik je posebno napao ljude koji održavaju teren, istakavši da nije siguran "ni da postoje" s obzirom na stanje terena: "Ako ih uopšte ima, onda ne brinu dobro o njemu".

Uprkos oštroj kritici upućenoj tamošnjim fudbalskim čelnicima, Rangnik je naglasio da ona nije bila usmjerena protiv tzv. Kosova niti protiv naroda: "Vi zaslužuje bolji teren", rekao je Rangnik i dodao da se njegova reprezentacija osjećala dobro u Prištini i da je "upoznala mnogo užasno ljubaznih ljudi".

"Ovo veze nema s fudbalom"

Jedan od najboljih igrača Austrije Ksaver Šlager takođe je kritikovao stanje terena u Prištini: "Utakmica je bila na samoj granici izdržljivosti. Direktna igra uopšte nije bila moguća, svaki put kada bi primio loptu, ona bi tek odskakala u nepredvidivom pravcu. Ovo je imalo malo veze sa fudbalom".

"U suštini, sve se svodilo na to da gurneš loptu naprijed, boriš se i nadaš se da će sudija nešto da svira", rekao je i dodao da mu je žao svakoga ko je morao da gleda utakmicu.

"Ovo stvarno nije bilo ništa. Ovo nam je četvrta utakmica za dvije nedjelje, što je već ludost. Onda ti kažu da treba da štediš snagu, da mnogo kružiš loptom - a onda dobiješ teren na kojem ne možeš da igraš. Šta ja tu da kažem?".

Šta kaže tabela?

Austrija je prvoplasirana u svojoj grupi sa osam bodova, po pet bodova imaju tzv. Kosovo i Irska, dok je Izrael na samo dva boda. Srbija takođe prati situaciju u "B" diviziji pošto im se smiješi baraž za opstanak u "A" diviziji, gde bi igrali protiv možda i neke od ovih ekipa.

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(MONDO)