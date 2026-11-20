Predsjednik Fudbalskog saveza BiH komentarisao žrijeb baraža za plasman u A Ligu nacija.

Izvor: Promo/FS BiH

Na putu ka plasmanu u A Ligu nacija, fudbaleri BIH moraće da savladaju Dansku.

Žrijeb u Nionu odlučio je da ove dvije selekcije odmjere snage na proljeće 2027. godine, a nakon što je selektor "zmajeva" Sergej Barbarez prokomentarisao ovakav ishod, oglasio se i predsjednik Fudbalskog saveza BiH.

Vico Zeljković istakao je da su Danci kvalitetan rival, ali da reprezentativci BiH ne treba nikog da se plaše.

"Danska je protivnik za svaki respekt, ali svakako ekipa koje ne treba da se plašimo. Pokazali smo da možemo igrati protiv svakoga i vjerujem da imamo svoju šansu u ovom dvomeču.

Do marta imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo za ovaj izazov. Vjerujem u naš tim i kao sportisti naravno da ćemo pokušati da ostvarimo plasman u viši rang, ali će nam ovaj dvomeč protiv jakog protivnika poslužiti kao odlična priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", poručio je prvi čovjek bh. fudbala.