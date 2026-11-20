Selektor BiH nije promijenio mišljenje.

Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

Reprezentacija BiH u martu će se sastati sa Danskom u baražu za plasman u A Ligu nacija, odlučeno je na današnjem žrijebu u Nionu. Prvu utakmicu bh. selekcija odigraće na domaćem terenu.

Sergej Barbarez je istakao da žrijeb nije promijenio njegov pogled na predstojeće utakmice. Selektor vjeruje da bh. reprezentacija u dvomeč može ući sa povjerenjem u vlastite mogućnosti, na osnovu rezultata i samopouzdanja koje je ekipa stekla u posljednjih godinu dana.

"Moje mišljenje ostalo je isto kao i prije žrijeba. Mi sa rezultatima i samopouzdanjem koje imamo idemo hrabro u baraž. Privilegija je što imamo priliku da se takmičimo sa najboljima", rekao je selektor "zmajeva".

Utakmice baraža na programu su od 25. do 30. marta 2027. godine.