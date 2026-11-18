Ermedin Demirović ističe da ga politika ne zanima, već se fokusira na fudbal i poštovanje prema svima, bez obzira na porijeklo.

Izvor: YouTube/Screenshot/SportSport

Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili su prethodne večeri Rumuniju 2:1 (1:1) i to poslije preokreta u Zenici. Poveli su gosti golom Birlidže u šestom minutu, pred poluvrijeme je izjednačio Tahirović, da bi tri boda donio Bajraktarević u 82. minutu. I da pomenutog gola nije bilo, BiH je svakako već obezbijedila mjesto u baražu za ulazak u "A" diviziju.

Kao drugoplasirana ekipa svoje grupe, gdje je upisala 11 bodova, tri manje od Švedske, a šest više od Poljske, BiH će zasluženo biti na žrijebu koji je na programu u petak u Nionu - i gdje je možda potencijalno čeka i Srbija.

Šta je rekao Demirović?

Upitan da prokomentariše "političku pozadinu" koju bi nosili potencijalni mečevi BiH sa Hrvatskom i Srbijom, Ermedin Demirović spušta loptu i objašnjava da to čak može da doprinese poboljšanju odnosa.

"Daćemo maksimum protiv koga god da igramo. U dobroj smo situaciji i formi, tako da ne brinemo ko god da dođe. Kada je riječ o političkom aspektu, vjerujte mi, to me ne zanima. Ja igram fudbal, to je sport i u njega ne treba miješati politiku", rekao je špic Štutgarta, pa dodao:

"Svi znate odakle je moja supruga, za mene je čovjek čovjek. Uvijek ću se prema svima ponašati s poštovanjem. Možda i takve utakmice mogu da pomognu politici. Poznajem dosta igrača iz Srbije i Hrvatske i fudbal je prioritet, politika me ne zanima".

Ko je supruga Ermedina Demirovića?

Supruga Ermedina Demirovića je Sandra, inače rodom iz Srbije. Par je prije godinu dana dobio kćerku, a vjenčao se 2024. Naravno, Sandra je bila pored terena i pružila podršku suprugu u najradosnijim trenucima karijere - kad je BiH obezbijedila plasman na Mundijal.

"Moja supruga je Srpkinja. Za mene je loš čovjek jednostavno loš čovjek, bez obzira odakle dolazi. U reprezentaciji postoje igrači tri različite vjere u svlačionici i svi se slažu. Čovjek je čovjek, tako bi svi trebalo da razmišljaju", bio je jasan Demirović.

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