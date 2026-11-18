Prvotimac Juventusa bi volio da "zmajevi" u martovskom dvomeču odmjere snage sa "orlovima".

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH završila je takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija trijumfom u Zenici nad Rumunijom rezultatom 2:1.

Gosti su u uvodu utakmice, u 6. minutu, stekli prednost preko Danijela Birliđe, ali su izabranici Sergeja Barbareza u preostalom vremenu uspjeli da preokrenu situaciju u svoju korist i zabilježe pobjedu pogocima Benjamina Tahirovića pred kraj prvog i Esmira Bajraktarevića u završnici drugog poluvremena.

Na kraju BiH ima 11 bodova iz 6 utakmica, što je više nego dovoljno za drugo mjesto koje donosi baraž za popunu A divizije Lige nacija, ali i drugi šešir pred žrijeb kvalifikacija za EURO 2028.

"Znali smo da smo drugi i da utakmica nije važna sa tog rezultatskog aspekta. Ipak, željeli smo da pobijedimo i pokažemo kvalitet. Srećan sam što smo pobijedili. U prvom poluvremenu nismo igrali kako znamo. Na pauzi je trener tražio više energije, nije bio srećan. Pokazali smo da možemo sa svima da igramo", rekao je nakon meča strijelac odlučujućeg pogotka na Bilinom polju.

Asistirao mu je Kerim Alajbegović, koji je prethodno "promiješao" rumunsku odbranu.

"Prvim poluvremenom ne mogu biti zadovoljan. To je bilo najlošije poluvrijeme, puno grešaka. U drugom smo pokazali ko smo i šta smo. Tako moramo uvijek da igramo. Nije bilo teško nakon primljenog gola, ali uvijek vjerujemo i znamo da ćemo se vratiti, da imamo kvalitet. U baražu bih želio Srbiju, imam nekoliko prijatelja u toj selekciji sa kojima bih želio da igram u baražu."

Prvi put u karijeri ulogu kapitena u reprezentaciji BiH imao je Tarik Muharemović, povratnik u tim nakon suspenzije zbog žutih kartona.

"Jedan od najvećih snova mi je da nosim kapitensku traku reprezentacije. Srećan sam što smo pobijedili kod kuće. Svako ko dolazi treba da se boji, da zna ko ga čeka. Srećan sam zbog cijele Lige nacija, samo jedan poraz. Kapa do poda za cijelu ekipu. Što se tiče formacije, i u klubu i u reprezentaciji igram i sa dva i sa tri pozadi, nije mi problem da se prilagodim i ispunim ono što selektor i trener traže od mene. Zahvalan sam svim navijačima na podršci koju nam pružaju."

Za dva dana (20. novembar) BiH će saznati ime protivnika u martovskom baražu. Potencijalni rivali su Hrvatska, Srbija, Vels i Danska, a žrijeb će biti obavljen u Nionu sa početkom u 12.00 časova.

Takođe, podsjetimo i da će se žrijeb grupa za kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2028. godine obaviti 6. decembra u Belfastu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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