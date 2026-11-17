Izabranici Sergeja Barbareza večeras su saznali sve protivnike u baražu za popunu A Lige nacija.

Izvor: FS BiH

Poslije okončanja utakmice između Danske i Norveške fudbaleri BiH saznali su ime i posljednjeg, četvrtog potencijalnog rivala u baražu za popunu A divizije.

Odranije se znalo da su mogući protivnici "zmajeva" u martovskom razigravanju selekcije Srbije, Hrvatske i Velsa. Večeras je to postala i ekipa Danske, koja je na šokantan način ispustila pobjedu protiv Norveške (2:3)!

Erling Haland i saigrači bili su na korak od poraza na "Parkenu" u Kopenhagenu poslije kojeg bi Danska, uz šest bodova više, ostala na drugom mjestu. Na semaforu je pisalo 2:1, ali je u završnici uslijedio senzacionalan preokret – prvo je Martin Edegor u 83. minutu izjednačio, da bi u šestom minutu nadoknade već pomenuti Haland iz jedanaesterca donio veliku pobjedu Norvežanima!

Na kraju su Norveška i Danska takmičenje u grupi A4 završili bodovno "poravnati", ali su Norvežani u prednosti zbog boljeg omjera u međusobnim duelima, odnosno dvije pobjede.

Tako će se u prvom šeširu naći Hrvatska i Danska kao dvije najslabije trećeplasirane ekipe te Srbija i Vels kao dva najbolja četvrtoplasirana tima. Sa druge strane, u drugom šeširu su četiri drugoplasirana tima iz B divizije – Slovenija, Sjeverna Irska, Irska i BiH.

Žrijeb će biti obavljen u petak (20. novembar) u sjedištu UEFA u Nionu sa početkom u 12.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!