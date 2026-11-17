Utakmicom sa Rumunijom bh. fudbaleri će, rasterećeni bilo kakvog imperativa, staviti tačku na takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija.
Reprezentativci BiH će večeras u Zenici staviti tačku na grupnu fazu Lige nacija.
U okviru grupe B4 "zmajevi" će na Bilinom polju (20.45) ukrstiti koplja sa Rumunima, u meču šestog kola. Za izabranike Sergeja Barbareza ova utakmica nema prevelik rezultatski značaj, s obzirom na to da je prevashodni cilj u ovom ciklusu Lige nacija ostvaren.
Obezbijeđeno je, naime, drugo mjesto u grupi koje donosi dvije stvari – mjesto u baražu za popunu A divizije, ali i drugi šešir kvalifikacija za EURO 2028. godine.
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Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih 45 minuta u Zenici, BiH - Rumunija 1:1.
Minut nadoknade
Još 60 sekundi fudbala u prvom dijelu.
44' - GOOOOL!
Izjednačenje u Zenici, strijelac je Tahirović!
Veliki posao uradio je Lukić koji je proigrao Mahmića, a ovaj u sredini pronašao Tahirovića koji u pravo vrijeme vraća "zmajeve" u igru!
Pet minuta do odmora
Rumuni čuvaju minimalnu prednost stečenu u 6. minutu.
29' - Mahmić pokušava iz daljine
Uputio je Mahmić prizeman šut sa 18-19 metara od gola. Hindrih je, međutim, bio spreman na taj pokušaj.
23' - Alajbegović!
Namjestio se Alajbegović na udarac na lijevoj strani, ali nije bio precizan.
20' - Opasno pred golom "zmajeva"
Ponovo je bilo gužve pred golom na kojem je Zlomislić, koji je ovog puta uspio da ukroti udarac Birliđe, sada sa lijeve strane.
8' - Tahirović!
Zahvatio je vezni igrač bh. selekcije loptu nakon kornera sa desne strane, ali u gužvi pred rumunskim golom nije bio precizan.
6' - GOOOOL!
Stižu Rumuni do prednosti u Zenici, pogodio je maločas pomenuti Birliđa!
Nakon greške bh. defanzivaca proigrao ga je Man, a prvotimac Frozinonea je uspio da pogodi iskosa sa desne strane.
5' - Loš udarac Birliđe
Šutirao je reprezentativac Rumunije sa ivice šesnaesterca, ali je to učinio veoma loše, lopta je otišla visoko preko gola.
1' - Utakmica je počela!
Igrači dva tima su na terenu!
Meč na punom Bilinom polju počinje za nekoliko minuta.
Tarik Muharemović prvi put kapiten!
Tarik Muharemović, povratnik u ekipu nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona, večeras će prvi put u karijeri povesti "zmajeve" kao kapiten!
Nakon što se u domaćem susretu sa Švedskom od reprezentacije oprostio Edin Džeko, ulogu kapitena u naredna dva meča, protiv Poljske u Zenici i Švedske u Solni, imao je Sead Kolašinac. Večeras je, međutim, defanzivac Atalante na klupi, a kapitenska traka pripala je stubu odbrane Lidsa.Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Važni datumi za "zmajeve"!
BiH će u petak (20. novembar) na žrijebu u Nionu, koji počinje u 12.00 časova, saznati ime protivnika u baražu za popunu A divizije.
Veoma bitan je i 6. decembar, kada će u Belfastu biti obavljen žrijeb kvalifikacionih grupa za EURO 2028. godine.
Šta je još rekao Barbarez pred utakmicu?
"Svaka utakmica je prevažna, bila ona prijateljska ili zvanična jer sve ulazi u statistiku i iskustvo koje nam je potrebno. Igraće se sto posto ozbiljno. Poznavajući protivnika, i da su izgubili posljednju utakmicu, oni bi bili preozbiljni jer im mentalitet to nalaže. Želimo da iskoristimo ovaj momentum, euforiju i atmosferu, te da našim navijačima i ljudima u ovoj državi poklonimo pozitivan rezultat", poručio je Barbarez prilikom obraćanja medijima.Izvor: Youtube/NFSBIH Official
Deket neće dobiti priliku
S obzirom na povratak Jove Lukia u tim, Sergej Barbarez je odlučio da "vunderkind" Borca Matej Deket ne bude u protokolu za ovaj meč, pa će duel sa Rumunima gledati sa tribina.Izvor: Promo/FS BiH
Barbarez biranim riječima o Lukiću
Selektor BiH je pred novinarima hvalio napadača Univerzitatee iz Krajove.
"Stvarno moram da biram riječi kada pričam o Jovi. Njega baš nevjerovatno osjećam u srcu. Ne samo fudbalski, on je lično karakterno predivna osoba, preraspoložena osoba, nasmijana, on se samo smije i meni je samo to potrebno. Taj osmijeh je najvažniji kada dolaze. Ja sam uvijek govorio da je on tu što ima kvalitet, to je naša deviza, svako je tu što ima kvalitet. Ja sam ubijeđen da on može da igra u pet najjačih evropskih liga, ali lagano. To je igrač koji ima kvalitet sa loptom i bez lopte, u vazduhu i po zemlji. Nama donosi dozu tog igračkog kvaliteta i on je zato čvrsto kod nas. Igrač kojeg vrlo cijenimo i koji nam je potreban", poručio je Barbarez.
Ko igra za Rumuniju?
Legendarni George Hadži je na teren poslao sljedeću startnj postavu:
Hindrih, Raciju, Skrečiju, Dragušin, Marin, Man, Dragomir, Hadži, Birliđa i Banku.
Jovo Lukić u startnoj postavi!
Za BiH će od prvog minuta igrati:
Zlomislić, Memić, Smajlović, Muharemović, Dedić, Mahmić, Tahirović, Bašić, Alajbegović, Bajraktarević i Lukić.Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia
Ko sudi?
Arbitri za ovaj meč dolaze iz Španije, a predvodi ih iskusni Hoze Marija Sančez Martinez.
BiH već zna tri rivala u baražu
Tri potencijalna protivnika bh. fudbalera već su poznata. Tako bi "zmajevi" u martovskom baražu mogli da ukrste kolja sa Srbijom, Hrvatskom i Velsom, dok se četvrti mogući rival traži između Danske i Norveške. Danska je drugoplasirana u grupi A4 u Ligi nacija sa 9 bodova, dok Norveška na trećem mjestu ima 6, ali uz pobjedu u prvoj međusobnoj utakmici (3:2).
Poraženi (ili trećeplasirani tim nakon okršaja) ići će u baraž. Ako Norveška pobijedi, ide dalje u četvrtfinale, a Danska s 9 bodova ide u baraž; svakim drugim rezultatom u razigravanje će ići Norvežani.
Jubilarni susret dvije selekcije
Reprezentacije BiH i Rumunije su kroz istoriju devet puta ukrstile koplja, pa će večerašnji meč u Zenici biti jubilarni.
BiH ima pet pobjeda, od čega je četiri ostvarila u posljednjih pet susreta. Gol-razlika je na strani Rumuna, koji su postigli 16 golova, za razliku od bh. tima, koji je na 12.
Stanje na tabeli
Pred ovaj meč prvoplasirana Švedska ima 13 bodova i siguran je putnik u A diviziju za sezonu 2028-29. BiH je na drugom mjestu sa 8 bodova, što je učinak koji je dovoljan za baraž. Trenutno je Poljska na trećem mjestu sa 4 boda, dok Rumunija ima 3 i nada se da bi mogla da izbjegne posljednje mjesto, odnosno razigravanje za opstanak u B Ligi nacija.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 20.45 časova!