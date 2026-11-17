Utakmicom sa Rumunijom bh. fudbaleri će, rasterećeni bilo kakvog imperativa, staviti tačku na takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija.

Reprezentativci BiH će večeras u Zenici staviti tačku na grupnu fazu Lige nacija.

U okviru grupe B4 "zmajevi" će na Bilinom polju (20.45) ukrstiti koplja sa Rumunima, u meču šestog kola. Za izabranike Sergeja Barbareza ova utakmica nema prevelik rezultatski značaj, s obzirom na to da je prevashodni cilj u ovom ciklusu Lige nacija ostvaren.

Obezbijeđeno je, naime, drugo mjesto u grupi koje donosi dvije stvari – mjesto u baražu za popunu A divizije, ali i drugi šešir kvalifikacija za EURO 2028. godine.

Ostanite uz MONDO i ispratite sa nama meč iz Zenice!