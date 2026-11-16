"Biram riječi kad pričam o njemu!" Barbarez ne štedi komplimente za Lukića: "Može lagano da igra u pet najjačih liga!"

Sergej Barbarez pohvalno je na konferenciji za medije govorio o Jovi Lukiću.

Izvor: Cole BURSTON / AFP / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nije štedio komplimente na račun napadača Jove Lukića uoči sutrašnjeg duela sa Rumunijom. Kormilar "zmajeva" istakao je na konferenciji za novinare da je golgeter rumunske Univerzitatee iz Kluža postao neizostavan dio ekipe, kako zbog svojih igračkih kvaliteta, tako i zbog izuzetno pozitivne energije koju unosi u svlačionicu.

"Stvarno moram da biram riječi kada pričam o Jovi. Njega baš nevjerovatno osjećam u srcu. Ne samo fudbalski, on je lično karakterno predivna osoba, preraspoložena osoba, nasmijana, on se samo smije i meni je samo to potrebno. Taj osmijeh je najvažniji kada dolaze", rekao je Barbarez.

Selektor bh. tima čvrsto vjeruje da napadač Univerzitatee Kluž posjeduje ogroman potencijal i da bez ikakvih problema može napraviti veliki iskorak u karijeri, te zaigrati u nekoj od pet najjačih evropskih liga.

Jovo Lukić u dresu Bosne i Hercegovine izlazi iz igre.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ja sam uvijek govorio da je on tu što ima kvalitet, to je naša deviza, svako je tu što ima kvalitet. Ja sam ubijeđen da on može da igra u pet najjačih evropskih liga, ali lagano. To je igrač koji ima kvalitet sa loptom i bez lopte, u vazduhu i po zemlji. Nama donosi dozu tog igračkog kvaliteta i on je zato čvrsto kod nas. Igrač kojeg vrlo cijenimo i koji nam je potreban", poručio je Barbarez.

Dobra vijest za stručni štab i navijače jeste da se Lukić u potpunosti oporavio. Prethodni meč protiv selekcije Švedske propustio je isključivo iz predostrožnosti, ali će za sutrašnji susret ponovo biti na raspolaganju.

"Spreman je sutra za utakmicu, imao je problem sa leđima i zato nismo htjeli da rizikujemo protiv Švedske. Biće sutra u kombinaciji", zaključio je Barbarez.

(mondo.ba. D. Šutvić)

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