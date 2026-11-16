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Barbarez pred Rumuniju: "U reprezentaciji nema nevažnih utakmica, idemo na pobjedu zbog navijača i atmosfere!"

Barbarez pred Rumuniju: "U reprezentaciji nema nevažnih utakmica, idemo na pobjedu zbog navijača i atmosfere!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor BiH govorio je na konferenciji za novinare o predstojećoj utakmici sa Rumunijom (utorak, 20.45).

Sergej Barbarez Izvor: PIOTR KUCZA/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak uveče (20.45) u Zenici zatvara ciklus Lige nacija utakmicom protiv Rumunije. Iako je nacionalni tim već osigurao željeni plasman i meč nema presudan rezultatski imperativ, selektor Sergej Barbarez i defanzivac Tarik Muharemović poručili su na današnjoj konferenciji za medije da u taboru "zmajeva" nema nikakvog opuštanja.

Selektor je naglasio da se svaka utakmica u dresu reprezentacije shvata maksimalno ozbiljno, bez obzira na stanje na tabeli.

"Svaka utakmica je prevažna, bila ona prijateljska ili zvanična jer sve ulazi u statistiku i iskustvo koje nam je potrebno. Igraće se sto posto ozbiljno. Poznavajući protivnika, i da su izgubili posljednju utakmicu, oni bi bili preozbiljni jer im mentalitet to nalaže. Želimo da iskoristimo ovaj momentum, euforiju i atmosferu, te da našim navijačima i ljudima u ovoj državi poklonimo pozitivan rezultat", poručio je Barbarez.

"Kult reprezentacije i mentalitet su naša najveća pobjeda"

Osvrćući se na protekli period, plasman na Svjetsko prvenstvo i preokret u drugom poluvremenu nedavne utakmice protiv Švedske, Barbarez je istakao da je najveći napredak napravljen na psihološkom planu i izgradnji pobjedničkog mentaliteta.

"Možda je za mene najveća pobjeda ono što se desilo na tribinama u Švedskoj i juče na aerodromu. Kada vam dijete od pet godina ili čovjek od 90 godina traži sliku i autogram – to je ono što ispunjava srce. Iskra uvijek kreće sa terena od nas, a navijači su to prepoznali. Mi smo dokazali da možemo da se vratimo i protiv najjačih ekipa kada uđemo čvrsto, hrabro i sa dozom sportske drskosti", kazao je Barbarez.

Govoreći o zdravstvenom biltenu i igračkom kadru, Barbarez je potvrdio da Haris Tabaković zbog povrede meniskusa ide na operaciju ove sedmice i pauzira do kraja godine. Sa druge strane, dobre vijesti odnose se na Jovu Lukića, koji je imao manjih problema sa leđima, ali je spreman i nalazi se u konkurenciji za sutrašnji meč. Selektor je za Lukića imao samo riječi hvale, istakavši njegov karakter, pozitivan duh i kvalitet dovoljan za najjače evropske lige.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Muharemović: "Nije bilo lako gledati sa tribina, vraćamo se još jači"

Defanzivac Tarik Muharemović, koji se vraća u tim nakon odrađene suspenzije zbog žutih kartona, osvrnuo se na atmosferu u ekipi i meč protiv Švedske koji je pratio sa tribina.

"Nije bilo nimalo lako gledati utakmicu sa tribina, pogotovo u onako specijalnoj atmosferi sa našim navijačima. Momci su u drugom poluvremenu pokazali nevjerovatnu želju i borbenost da vrate loptu, rezultat i stav na teren. To je taj mentalitet o kojem stalno pričamo – nema predaje, bez obzira na rezultat. Svaki igrač koji uđe donese novu energiju i kvalitet", istakao je Muharemović.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Sergej Barbarez BiH Rumunija fudbal Liga nacija zmajevi

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