BiH i Srbija u istom šeširu pred žrijeb za EURO 2028: "Zmajevi" izbjegli i Švedsku, Švajcarsku, Austriju...

Žrijeb će biti obavljen 6. decembra u Belfasu, glavnom gradu Sjeverne Irske.

Izvor: FS BiH

Takmičenje u grupnoj fazi Lige nacija privodi se kraju. Preostalo je da se odigra još jedno kolo, ali reprezentacija BiH pred posljednjih 90 minuta zna svoju sudbinu. "Zmajevi" su protekle noći poraženi na gostovanju u Švedskoj (3:2), ali su istovremeno trijumfom Rumunije nad Poljskom obezbijedili drugo mjesto u grupi B4. U praksi, to znači da su osigurali baraž za mjesto u višem rangu, ali i drugi šešir pred žrijeb kvalifikacija za EURO 2028. godine.

Izvlačenje grupa za kvalifikacije za predstojeću kontinentalnu smotru obaviće se 6. decembra u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, jednoj od četiri države-domaćina prvenstva Evrope. Već se zna raspored 44 tima po šeširima, a nakon završne, šeste runde biće razriješeno i preostalih 10 nedoumica.

Uz BiH, u drugom šeširu su sigurno i ekipe Austrije, Mađarske, Sjeverne Irske, Srbije, Švedske, Švajcarske, Turske i Velsa, još jednog domaćina takmičenja, tako da sa ovim selekcijama izabranici Sergeja Barbareza ne mogu da se sastanu.

Biće žrijebano 12 grupa, po principu da će se u grupama od A do F naći po pet, a u grupama od G do L četiri tima. Za one grupe koje budu brojale pet ekipa kvalifikacije će početi već u martu, a za ove druge u septembru sljedeće godine.

Plasman na prvenstvo Evrope izboriće sve prvoplasirane selekcije, kao i osam najboljih drugoplasiranih. Preostale četiri ekipe koje zauzmu drugo mjesto moraće u baraž koji bi se igrao u martu 2028. godine. Takođe, treba napomenuti da domaćini turnira nemaju direktan plasman na EP, ali su obezbijeđena dva sigurna mjesta za ona dva domaćina koju budu najuspješniji u kvalifikacijama, a koji ne uspiju da izbore direktan plasman.

SASTAV ŠEŠIRA

PRVI ŠEŠIR: Belgija, Danska, Engleska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Holandija, Norveška, Portugal, Španija.

DRUGI ŠEŠIR: Austrija, BiH, Mađarska, Sjeverna Irska, Srbija, Švedska, Švajcarska, Turska, Vels (domaćin).

TREĆI ŠEŠIR: Gruzija, Izrael, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Ukrajina.

ČETVRTI ŠEŠIR: Jermenija, Bugarska, Kipar, Farska Ostrva, Finska, Kazahstan, Letonija, Luksemburg, Moldavija, San Marino.

PETI ŠEŠIR: Andora, Azerbejdžan, Gibraltar, Lihtenštajn, Litvanija, Malta.

ŠTA JOŠ UVIJEK NE ZNAMO

PRVI/DRUGI ŠEŠIR: Hrvatska, Češka.

DRUGI/TREĆI ŠEŠIR: tzv. Kosovo, Irska, Škotska, Slovenija.

TREĆI/ČETVRTI ŠEŠIR: Albanija, Bjelorusija, Estonija, Island.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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