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UŽIVO, ŠVEDSKA – BiH: Direktni obračun za prvo mjesto u grupi Lige nacija! 0
Liga nacija Švedska BiH uživo prenos
Liga nacija Švedska BiH uživo prenos
0

UŽIVO, ŠVEDSKA – BiH: Direktni obračun za prvo mjesto u grupi Lige nacija!

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Reprezentacija BiH igra u Solni protiv Švedske meč za prvo mjesto u grupi B4 Lige nacija, koje nakon šest rundi vodi u viši rang. Ispratite ovaj meč uz MONDO!

Fudbalska reprezentacija BiH ove subote igra izuzetno važan meč!

Na Stroberi Arena u Solni izabranici Sergeja Barbareza će odmjeriti snage sa Švedskom, u direktnom obračunu za prvo mjesto u grupi B4 Lige nacija. Prva pozicija bi nakon narednog kola, koje se igra u utorak (17. novembar), omogućila bh. reprezentativcima povratak u A diviziju, u kojoj su igrali u sezonama 2020/2021. i 2024/2025.

Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz Švedske uživo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
20:02

Barbarez: Imamo dovoljno samopouzdanja da idemo na pobjedu!

"Švedska ima izuzetan tehnički kvalitet i vrhunske pojedince koji kažnjavaju svaku grešku. Na takve ekipe morate da odgovorite maksimalnom koncentracijom tokom svih 90 minuta. Biti defanzivno odgovoran i zatvoriti prostor ne znači odustati od napada — tražićemo tranziciju i svoje šanse. Pokazali smo karakter i u ranijim utakmicama, a sada imamo dovoljno samopouzdanja da idemo na pobjedu."

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19:41

Demirović o pritisku

Ermedin Demirović bilježi sjajne brojke u dresu Štutgarta. Tako je ove sezone na 15 utakmica u svim takmičenjima već postigao 9 golova, ali mu u reprezentaciji ne ide. Na 48 mečeva samo je 4 puta bio strijelac, a posljednji put se to desilo 24. marta 2025. godine u Zenici, u domaćoj pobjedi protiv Kipra (2:1).

"Pritisak je uvijek tu, ja sam špic napadač. Čak i kad mi ide dobro, sam sebi stvaram pritisak. Primjećujem da dosta ljudi stoji iza mene. Naravno da je meni najteže. Slabo čitam stvari po novinama i Instagramu, čak i kad ide dobro, jer želim ostati fokusiran na sebe i ne dopustiti da me to izbaci iz ritma. Pritisak je prisutan na svakoj utakmici, tako da je ovo za mene uobičajeno", rekao je centarfor Štutgarta.

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19:35

Ko igra za Šveđane?

Za Švedsku će nastupiti:

Johanson, Gudmundson, Lindelef, Lagerbilke, Sveson, Nanasi, Ajari, Larson, Elanga, Isak i Đokereš.

19:33

Početna postava "zmajeva"!

Od prvog minuta za BiH će igrati:

Zlomislić, Kolašinac, Katić, Radeljić, Bašić, Gigović, Dedić, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Tabaković.

19:28

Zlomislić: Šveđani su favoriti na svom terenu

"Očekujemo pobjedu, bez obzira na to što su oni možda favoriti na svom terenu. Smatram da smo i mi pokazali da možemo igrati sa svima i da se ne bojimo nikoga. Tako ćemo izaći i tamo - hrabro i uzdignute glave", poruka je golmana Martina Zlomislića.

Izvor: Igor Jakubowski / Alamy / Profimedia

19:26

Katić: Najvažnija utakmica u dosadašnjem toku Lige nacija!

"Očekuje nas dosad najvažnija utakmica u Ligi nacija protiv jedne ozbiljne reprezentacije. Ipak, pokazali smo i na prošlom okupljanju da imamo kvalitet i da imamo na čemu graditi samopouzdanje. Sigurno nas očekuje teška utakmica, ali imamo svoje adute. Očekuje se i veliki broj naših navijača, što će nam biti dodatni vjetar u leđa. Idemo tamo da pobijedimo", poručio je štoper Nikola Katić.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

19:18

Bajraktarević: Navijači veliki adut!

"Lijepo će biti što će naši navijači biti tu, kao i uvijek, jer nam njihova energija i te kako pomaže. Što se Švedske tiče, u Zenici smo vidjeli kakvu ekipu imaju. Imaju dobar tim i moramo biti spremni. Svaka utakmica je drugačija, igramo u gostima i moramo biti na nivou."

Izvor: Promo/FS BiH

19:15

Odakle su sudije?

Tim arbitara dolazi iz Italije, a predvodi ih istaknuti djelilac pravde Simone Soca. Pomoćnici će mu biti Stefano Alasio i Davide Imperijale, dok je četvrti sudija Đovani Ajroldi. U VAR sobi su Valerio Marini i Rozario Abiso.

19:07

Koga sigurno nećemo vidjeti na terenu?

Zbog tri žuta kartona Barbarezu na raspolaganju neće biti Tarik Muharemović. Takođe, zbog povrede nema Denisa Hadžikadunića, dok će roviti Jovo Lukić meč posmatrati sa tribina.

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19:01

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"Zmajevi" će imati ogromnu podršku sa tribina Stroberi Arene u Solni!

18:58

Stanje na tabeli?

Pred posljednja dva kola Švedska ima 10 bodova, BiH je na 8, Poljska je skupila 4, dok su Rumuni bez bodova.

Inače, utakmica Rumunija - Poljska igra se u istom terminu kao i ova u Švedskoj (20.45).

18:57

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Solne, koja počinje u 20.45 časova!

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