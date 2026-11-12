Nikola Katić i Martin Zlomislić optimisti pred Švedsku: “Idemo tamo da pobijedimo”

U okviru priprema fudbalske „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeće izazove u UEFA Ligi nacija, medijima su se u četvrtak obratili defanzivac Nikola Katić i golman Martin Zlomislić.

Izvor: nfsbih.ba

Obojica reprezentativaca BiH istakli su da u ekipi vlada sjajna atmosfera i da u Švedsku putuju s jasnim ciljem - da osvoje puni plijen.

Nikola Katić je naglasio da je pred “zmajevima“ ključni ispit u dosadašnjem dijelu takmičenja, ali je uvjeren da tim ima dovoljno kvaliteta i samopouzdanja da odgovori izazovu, posebno uz veliku podršku s tribina.

“Očekuje nas dosad najvažnija utakmica u Ligi nacija protiv jedne ozbiljne reprezentacije. Ipak, pokazali smo i na prošlom okupljanju da imamo kvalitet i da imamo na čemu graditi samopouzdanje. Sigurno nas očekuje teška utakmica, ali imamo svoje adute. Očekuje se i veliki broj naših navijača, što će nam biti dodatni vjetar u leđa. Idemo tamo da pobijedimo“, poručio je Katić, dodavši da je stručni štab detaljno skautirao protivnika.

“U Zenici su imali problema s virozom, a sada su im se igrači vratili. Dobro je kada s nekim igrate dva puta. Već smo imali nekoliko analiza sa stručnim štabom i analitičarima. Sigurno znamo šta možemo očekivati”.

Sličnog mišljenja je i čuvar mreže Martin Zlomislić, koji je ulogu favorita prepustio domaćinu, ali je naglasio da se “zmajevi” ne plaše nikoga.

“Sigurno da nas očekuje teška utakmica. Najjači su protivnik u grupi, ali dobro smo trenirali i pripremali se, tako da ćemo spremno dočekati susret. Dobro smo ih analizirali i, što je najbitnije, svi smo zdravi, niko nije povrijeđen“, istakao je Zlomislić i dodao:

“Očekujemo pobjedu, bez obzira na to što su oni možda favoriti na svom terenu. Smatram da smo i mi pokazali da možemo igrati sa svima i da se ne bojimo nikoga. Tako ćemo izaći i tamo - hrabro i uzdignute glave“.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra u Solni igrati protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

(MONDO)