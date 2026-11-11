Haris Tabaković pred Švedsku: Za Edina Džeku nema nasljednika, idemo po dobar rezultat

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za predstojeći duel u subotu u Švedskoj u okviru Lige nacija, a napadač Haris Tabaković iznio je svoja očekivanja, osvrnuvši se na atmosferu u timu, podršku navijača i pitanje nasljednika kapitena Edina Džeke.

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Tabaković je na samom početku jasno poručio da poređenja sa kapitenom Džekom nemaju smisla.

"Vidi, rekli smo ovo već dosta puta - za Edina nema nasljednika. Pozitivan sam za utakmicu, mislim da će biti dobra atmosfera tamo u Švedskoj. Skoro svi smo u dobroj formi. Jako sam pozitivan, jedva čekam tu utakmicu i mislim da ćemo to dobro uraditi", rekao je napadač Red Bul Salcburga.

Osvrnuo se i na veliku podršku bosanskohercegovačkih navijača koja se očekuje na tribinama.

"To nama uvijek puno znači. Ljepše je igrati kad je pun stadion nego kad je prazan. Čuli smo koliko će ih biti na stadionu i, kao što sam rekao, zahvalni smo na tome i jedva čekamo utakmicu.“

Govoreći o gustom klupskom rasporedu i izazovima održavanja forme, bh. centarfor naglašava važnost oporavka.

"Ponekad stvarno nije lako. U klubu igraš svaki treći dan i moraš biti spreman. Sve se svodi na regeneraciju i utakmice, nema tu puno treninga. I ovdje su prva dva dana bila više za regeneraciju, a tek od danas kreće pravi trening gdje smo svi na terenu. Moramo dati sve od sebe da budemo spremni za subotu, to je najvažnije.“

Za kraj, Tabaković je analizirao ofanzivni potencijal selekcije Švedske i naglasio da se ključ uspjeha krije u timskoj disciplini.

"Svaka reprezentacija ima kvalitet. Oni naprijed sigurno imaju vrhunske igrače, ali mi to moramo riješiti timski. Nije to samo zadatak za štopere, odbrana kreće od napadača. Moramo se zajedno braniti i zajedno napadati, to je jedino rješenje", zaključio je Tabaković.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra u Solni igrati protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

(MONDO)