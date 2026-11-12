Matej Deket pričao Šveđanima o Borcu, “zmajevima” i očekivanjima u Ligi nacija

Napadač banjalučkog Borca i novi reprezentativac Bosne i Hercegovine Matej Deket dao je intervju za švedski portal “SvenskaFans”, u kojem je govorio o svom naglom usponu u karijeri, pozivu u „A“ tim BiH, ali i predstojećem duelu protiv Švedske u Ligi nacija.

Izvor: nfsbih.ba

Deket je najprije istakao koliko mu znači podrška koju dobija u matičnom klubu, naglašavajući da svakodnevno radi kako bi opravdao ukazanu priliku.

“To naravno znači ogromno mnogo za mene i jako sam zahvalan na tome. Istovremeno radim naporno od meča do meča da pokažem da zaslužujem to povjerenje. Prije svega želim zahvaliti klubu, treneru (Vinko Marinović, prim.aut) i saigračima što vjeruju u mene“, poručio je Deket za švedski portal.

Dobre partije u dresu banjalučkog kluba donijele su mu i poziv selektora “zmajeva” Sergeja Barbareza, što mladi igrač opisuje kao vrhunac dosadašnje karijere.

“Naravno da sam jako ponosan. Nema ničeg većeg od toga da predstavljaš svoju reprezentaciju. To znači sve. Biće velika čast i zadovoljstvo pridružiti se reprezentaciji i učiti od starijih i iskusnijih igrača. Takođe sam jako sretan što moj naporan rad i napore primjećuje Fudbalski savez BiH i, naravno, selektor Sergej Barbarez“, rekao je Deket.

Kada je riječ o eventualnom debiju u državnom dresu u narednim mečevima protiv Švedske i Rumunije, Deket ostaje skroman i strpljiv, prepuštajući sve odluke stručnom štabu.

“Prije svega sam jako zahvalan što sam uopšte pozvan. Kad dođe vrijeme za moj debi, to odlučuje selektor. To bi naravno za mene značilo jako mnogo. Izuzetno sam ponosan i, kao što sam već rekao, biće velika čast i zadovoljstvo“, naglasio je reprezentativac BiH.

Na kraju, osvrnuo se i na gostovanje selekciji Švedske, jasno poručivši s kakvim ambicijama “zmajevi“ ulaze u završnicu takmičenja.

“Idemo tamo, pripremićemo se i uraditi sve da uzmemo prvo mjesto u grupi Lige nacija.“

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra u Solni igrati protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

(MONDO)