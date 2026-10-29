Endi Bara: Deketa želi nekoliko klubova, Borac se sve pita!

Endi Bara u izjavi za MONDO prokomentarisao informacije o tome da bi Matej Deket uskoro mogao da napusti banjalučki Borac.

Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

Matej Deket zablistao je prošle godine u dresu banjalučkog Borca, a sjajne partije nastavio je da pruža i u tekućoj sezoni, kako u prvenstvu , tako i na evro-sceni.

Sedamnaestogodišnji fudbaler na devet utakmica Premijer lige BIH dao je četiri gola, te dodao još dva koja je postigao tokom kvalifikacija za Konferencijsku ligu i u ligaškoj fazi ovog takmičenja.

Ovo nije promaklo ni klubovima u regionu, pa ni Evropi.

Prema nezvaničnim informacijama za Deketa je zainteresovan austrijski RB Salcburg, koji je navodno spreman da plati 1,5 miliona evra, plus bonuse i određene procente za mladog fudbalera Borca.

U kratkoj izjavi za MONDO menadžer Endi Bara potvrdio je da ima nekoliko klubova koji su zainteresovani za fudbalera Borca koji je nedavno dobio poziv u seniorsku reprezentaciju BIH.

"Mnogo klubova ga prati i zaniteresovani su da ga dovedu, ali naravno sve odlučuje njegov klub i vidjećemo šta će se dešavati u budućnosti“, rekao je Bara za naš portal.

Matej Deket nakon nastupa za omladinske selekcije BIH uskoro bi mogao da debituje i za seniorsku reprezentaciju.

Sergej Barbarez uvrstio ga je na spisak za predstojeće mečeve sa Švedskom i Rumunijom i velike su šanse da bi fudbaler Borca mogao da odigra i prve minute u dresu državnog tima.

"Jutros, kada sam krenuo u školu, nisam ni slutio da će me dočekati vijest koja će ovaj dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv selektora Sergeja Barbareza u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Ovo je za mene ogromna čast, ponos i motivacija za sve ono što dolazi“, rekao je mladi Deket nakon poziva Sergeja Barbareza. On se zahvalio porodici, fudbalskom klubu Borac koji mu je dao priliku u seniorskom fudbalu, svim trenerima u omladinskim selekcijama Borca i reprezentativnim selekcijama.

"Hvala selektoru na ukazanom povjerenju, kao i svim ljudima koji su uz mene i koji mi pomažu na ovom putu. Nastavljamo raditi, učiti i sanjati još veće snove", poručio je mladi fudbaler Borca čija se tržišna vrijednost trenutno procjenjuje na 800.000 evra, po čemu je uz Agona Elezija trenutno najvredniji igrač u Premijer ligi BiH.