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Matej Deket ponovo junak Borca u Evropi: "Pobjeda ekipe i sjajna atmosfera u Banjaluci važniji od mog pogotka"

Matej Deket ponovo junak Borca u Evropi: "Pobjeda ekipe i sjajna atmosfera u Banjaluci važniji od mog pogotka"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Mladi napadač Borca Matej Deket potvrdio je pobjedu nad KuPS-om (2:0), njegovim prvim u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Borac pobijedio KuPS izjava Matej Deket Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac je savladao finskog šampiona u Banjaluci i osvojio prva tri boda u novoj evropskoj sezoni.

Banjalučani su pogocima Stefana Savića i mladog Deketa osigurali vrijedan trijumf, ali ono što je bilo posebno impresivno na Gradskom stadionu, bila je partija cijelog tima, koji je apsolutno dominirao u svim segmentima fudbalske igre.

Sedamnaestogodišnji Deket, nastavio je u četvrtak sjajnu seriju nastupa i upisao svoj prvi pogodak u ligaškoj fazi Konferencijske lige, nakon što je pogodio mrežu Vitebska u kvalifikacijama.

"Stavljam pobjedu ekipe i sjajnu atmosferu na Gradskom stadionu u prvi plan. Hvala navijačima na podršci. Znali smo da nas čeka teška utakmica, ali išli smo na tri boda od prve minute. Rano smo otvorili meč golom za 1:0, u nastavku stigli do drugog pogotka i mirno proveli utakmicu kraju", rekao je Deket za "Arenu Sport".

Govoreći o svojoj formi i atmosferi u timu, Deket je ostao skroman.

"Zahvalan sam saigračima na velikoj podršci, bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Drago mi je što sam dio ove nevjerovatne priče. Čestitke klubu, stručnom štabu i navijačima".

Na pitanje o narednom meču u Evropi - protiv Mjelbija 5. novembra u Švedskoj, mladi Banjalučanin je najprije istakao važnost domaćih takmičenja - Premijer lige BiH i Kup BiH.

"Nastavljamo se boriti, prvo nas očekuju obaveze u domaćem prvenstvu protiv Sloge Doboj, potom slijedi duel sa Krajinom u Cazinu, a tek onda evropsko gostovanje u Švedskoj, gdje želimo izboriti dobar rezultat i na kraju plasman u nokaut fazu", zaključio je on.

(MONDO)

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Tagovi

Matej Deket FK Borac Konferencijska liga

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