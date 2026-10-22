Fudbaleri Borca savladali su finski KuPS (2:0) u drugom kolu Konferencijske lige, ali što je još važnije, odigrali su perfektnu utakmicu na banjalučkom Gradskom stadionu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Banjalučana Vinko Marinović, izrazio je veliko zadovoljstvo nastupom svoje ekipe i osvajanjem prva tri boda u evropskim takmičenjima ove sezone za koje su se pobrinuli strijelci Stefan Savić i Matej Deket.

"Smatram da smo odigrali jako dobru utakmicu. Kao što sam najavljivao, krenuli smo ofanzivno od samog početka, kreirali dosta šansi i dobrih akcija, što nam je na kraju donijelo rezultat. Momci su odigrali sjajan meč i čestitam im od srca. Takođe, hvala i navijačima koji su nam pružali ogromnu podršku tokom čitavih 90 minuta", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Iako je KuPS stvorio nekoliko opasnih prilika, jednu u prvom a drugu u nastavku meča u Banjaluci, koje je obje sjajno zaustavio golman Mladen Jurkas, Marinović je dodao da je ekipa reagovala na pravi način.

"Protivnik je pokazao kvalitet. Imali su situacije u prvom poluvremenu gdje nismo najbolje odgovorili, ali smo to na pauzi popravili. Jurkas je u nastavku imao sjajnu odbranu iz slobodnog udarca. Još jednom čestitke igračima na odličnom karakteru i pristupu, možemo biti izuzetno zadovoljni", dodao je trener Borca.

Crveno-plavi su poslije poraza od Panatinaikosa u Atini (2:1), u četvrtak uveče osvojili su tri boda protiv Finaca, a sada im slijedi gostovanje u Švedskoj protiv ekipe Mjelbija. Taj meč na rasporedu je 5. novembra.

Vidi opis Trener Borca Vinko Marinović poslije prve pobjede u Konferencijskoj ligi: "Odigrali smo sjajan meč" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)