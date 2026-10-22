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Trener Borca Vinko Marinović poslije prve pobjede u Konferencijskoj ligi: "Odigrali smo sjajan meč"

Trener Borca Vinko Marinović poslije prve pobjede u Konferencijskoj ligi: "Odigrali smo sjajan meč"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Borca savladali su finski KuPS (2:0) u drugom kolu Konferencijske lige, ali što je još važnije, odigrali su perfektnu utakmicu na banjalučkom Gradskom stadionu.

Borac pobijedio KuPS izjava Vinko Marinović Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Banjalučana Vinko Marinović, izrazio je veliko zadovoljstvo nastupom svoje ekipe i osvajanjem prva tri boda u evropskim takmičenjima ove sezone za koje su se pobrinuli strijelci Stefan Savić i Matej Deket.

"Smatram da smo odigrali jako dobru utakmicu. Kao što sam najavljivao, krenuli smo ofanzivno od samog početka, kreirali dosta šansi i dobrih akcija, što nam je na kraju donijelo rezultat. Momci su odigrali sjajan meč i čestitam im od srca. Takođe, hvala i navijačima koji su nam pružali ogromnu podršku tokom čitavih 90 minuta", rekao je Marinović za "Arenu Sport".

Iako je KuPS stvorio nekoliko opasnih prilika, jednu u prvom a drugu u nastavku meča u Banjaluci, koje je obje sjajno zaustavio golman Mladen Jurkas, Marinović je dodao da je ekipa reagovala na pravi način.

"Protivnik je pokazao kvalitet. Imali su situacije u prvom poluvremenu gdje nismo najbolje odgovorili, ali smo to na pauzi popravili. Jurkas je u nastavku imao sjajnu odbranu iz slobodnog udarca. Još jednom čestitke igračima na odličnom karakteru i pristupu, možemo biti izuzetno zadovoljni", dodao je trener Borca.

Crveno-plavi su poslije poraza od Panatinaikosa u Atini (2:1), u četvrtak uveče osvojili su tri boda protiv Finaca, a sada im slijedi gostovanje u Švedskoj protiv ekipe Mjelbija. Taj meč na rasporedu je 5. novembra.

(MONDO)

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Tagovi

Vinko Marinović Konferencijska liga FK Borac

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