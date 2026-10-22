Finci o Gradskom stadionu u Banjaluci: "Osjeti se istorija, jednostavno se primjećuje - atmosfera će biti sjajna!"

KuPS je napravio prilog o Gradskom stadionu, na kojem će večeras odmjeriti snage sa Borcem (21.00).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca odmjeriće ovog četvrtka (21.00) snage sa KuPS-om u drugom kolu Konferencijske lige.

Delegacija finskog šampiona stigla je u Banjaluku u utorak, a dan kasnije je prije konferencije za novinare odrađen i trening na glavnom terenu Gradskog stadiona, koji je na Fince ostavio poseban utisak što se vidi i po video-snimku objavljenom na klupskim kanalima na društvenim mrežama.

"Stadion je prvobitno izgrađen 1937. godine, što znači da je na ovom terenu odigrano mnogo fudbalskih utakmica, a održani su i drugi događaji. Tokom godina je malo renoviran, proširivan i izvođene su izmjene, ali ovdje se zaista vidi istorija i ta patina vremena, to se jednostavno primjećuje. Ima dobru atmosferu", govori, između ostalog, autor snimka i nastavlja:

"Jedna stvar koja je zaista lijepa jeste to što se ovaj stadion nalazi praktično u samom centru grada. Za sutrašnju utakmicu očekuje se oko 9.000 ljudi, što znači da će kapacitet stadiona biti skoro popunjen, a atmosfera pod reflektorima u večernjem terminu vjerovatno će biti sjajna."

Pogledajte kompletan video u režiji KuPS-a:

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!