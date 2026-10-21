Borac protiv šampiona Finske traži prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi: "Da se borimo za svaki pedalj terena!"

Fudbaleri Borca će u četvrtak uveče u Banjaluci (21.00) odmjeriti snage sa KuPS-om.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Pred fudbalerima Borca je drugi ispit u Konferencijskoj ligi, a prvi pred domaćom publikom. Na Gradski stadion, u četvrtak uveče (21.00), dolazi KuPS, dvostruki uzastopni šampion Finske, koji je u prvom kolu trećeg evro-takmičenja po jačini doživio poraz u Tampereu od Trabzonspora (2:4). Sa druge strane, crveno-plavi u ovaj susret ulaze nakon neuspjeha u Atini, u susretu sa slavnim Panatinaikosom (2:1).

"Očekuje nas kvalitetan protivnik, dobro organizovan i taktički disciplinovan, sa jasnim principima u ulascima u igru. Svjesni smo kvaliteta koji ima protivnik, ali isto tako smo spremni i sa nestrpljenjem očekujemo utakmicu. Želimo sutra da odgovorimo na adekvatan način i da budemo ti koji će diktirati ritam. Ova nam je utakmica, kao što sam rekao, izuzetno važna. Sa te strane sigurno imamo jedan cilj – da sutra pokušamo da osvojimo tri boda i tako dođemo do prve pobjede u Konferencijskoj ligi", rekao je trener Borca Vinko Marinović na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Igramo pred našim navijačima i moramo sutra biti maksimalno disciplinovni, konkretni i odlučni jer samo tako možemo da pariramo protivniku. Vjerujem u ovu ekipu koja je do sada pokazala dosta svojih kvaliteta i vjerujem da će ekipa sutra dati sve od sebe, boriti se za svaki duel i za svaki pedalj terena, te da ćemo uspjeti ostvariti ono što sam maloprije rekao. Još jednom ću reći da poštujemo KuPS, ali isto tako vjerujemo u sebe i sutra želimo da odigramo jednu snažnu utakmicu te dođemo do pobjede."

Poslije meča na Olimpijskom stadionu Spiros Luis Marinović je naglasio da je njegovoj ekipi nedostajalo hrabrosti u susretu sa atinskim "zelenima". Šta je još potrebno da se popravi u igri kako bi se porazio rival kao što je prvak Finske?

"U Evropi uvijek morate imati hrabrosti i svaki igrač mora da preuzme odgovornost. To je jedan od segmenata koji nam je bio potreban, uz odlučnost i konkretnost u samoj završnici. Sutra moramo biti mnogo bolji na tom polju. Kao što sam rekao, igramo kući pred našim navijačima i sigurno je da imamo kvalitet da možemo dobiti utakmicu."

Finci su na danas održanoj konferenciji za medije istakli da se pribojavaju Borčevog napada, koji je, ističu, na visokom nivou. Odakle, sa druge strane, Borcu prijeti najveća opasnost po gol i koji su najjači segmenti u igri sutrašnjeg protivnika?

"KuPS me pomalo podsjeća na Vikingur. Možda nemaju toliko individualni kvalitet, ali imaju sličan način igre. To je ekipa koja igra kolektivan fudbal. Ono po čemu su prepoznatljivi jeste agilnost i brzina u fazi napada. Imaju dva krila koja su izuzetno brza i koja uvijek traže dubinu, a imaju i špica koji je dobar kad je leđima okrenut prema golu. To su neke stvari koje sutra moramo da zaustavimo. Zato je potrebno da im ne dozvolimo tranzicije. Po osvojenoj lopti ne smijemo dozvoliti da nam prave probleme; moramo biti maksimalno koncentrisani. Sa druge strane, ekipa igra slično kao Vikingur – oba beka praktično dolaze u napad, pa sa tim viškom igrača pokušavaju da strpljivo izgrade napad i tako završavaju akcije."

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Borcu bi u veznom redu protiv ovakvog rivala mnogo značilo prisustvo stamenog Andersona Esitija. Ipak, Nigerijac u crveno-plavim redovima neće moći da pomogne saigračima.

"Nažalost, Esiti sutra neće biti spreman za utakmicu. Njega realno očekujemo za nekih šest do sedam dana da uđe u potpuni rad. Imao je zaista tešku povredu. Pokušavali smo sve, bili na pregledima kod ljekara, ali je ipak odlučeno da nam treba još oko sedam dana kako bi se u potpunosti priključio radu."

Favorita, naglašava Marinović, nema.

"Sve ekipe koje su se plasirale u Konferencijsku ligu imaju kvalitet. Nema ovdje ekipe koja ne posjeduje kvalitet, iako se ti kvaliteti razlikuju od tima do tima. Tu favorita praktično i nema – to su utakmice koje uvijek mogu otići na jednu ili drugu stranu. Bez obzira na to, mi igramo kući i tu možemo vidjeti blagu prednost koju imamo u odnosu na ovu utakmicu. Sasvim je sigurno da pred našim navijačima, koji su nas bodrili čitavo ovo vrijeme, možemo biti još kvalitetniji. Očekujem izuzetno tešku i zahtjevnu utakmicu, ali se nadam da ćemo odigrati dobro i doći do prve pobjede u Evropi, čime bismo nastavili kontinuitet koji imamo iz prošlih kvalifikacija i takmičenja", zaključio je strateg banjalučkog tima.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Uzdanica u fazi napada Stefan Savić uvjeren je da Borac iz ovog susreta može da izađe kao pobjednik.

"Očekivanja su takva da želimo sutra da pobijedimo. Svaki bod nam je bitan, a sutra uz našu publiku, navijače i naš kvalitet želimo doći do tri boda", riječi su Savića, koji je bio član generacije Borca koja je u pretprošloj sezoni zastala na korak od četvrtfinala. Banjalučani su sada ponovo u ligaškom dijelu takmičenja, a ambicije su visoke.

"Jedva čekam sutra – našu publiku, naš teren i stadion. Sigurno je da želimo da ponovimo uspjeh od prije dvije godine, ali i ostvarimo još bolji rezultat."

Utakmicu između Borca i KuPS-a možete da pratite na kanalima TV Arena sport, kao i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO!

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(mondo.ba, D. Šutvić)