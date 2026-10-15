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Grčki mediji kritični prema Panatinaikosu nakon 2:1 protiv Borca: "31 šut, posjed 63 posto - moralo je ubjedljivije!"

Grčki mediji kritični prema Panatinaikosu nakon 2:1 protiv Borca: "31 šut, posjed 63 posto - moralo je ubjedljivije!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Novinari iz Grčke mišljenja su da je tim Jakoba Nestrupa morao da upiše ubjedljiviju pobjedu protiv Borca, u prvom kolu Konferencijske lige.

Grčki novinari o utakmici Panatinaikos Borac Izvor: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca doživjeli su poraz od Panatinaikosa u Atini rezultatom 2:1 na startu Konferencijske lige.

Pretendent na titulu u grčkom prvenstvu i tim koji vrijedi 125 miliona evra dominirao je na stadionu Spiros Luis. Uputili su zeleni čak 31 šut ka golu Borca, imali su posjed lopte 63 posto, ali je nakon 90 minuta na semaforu pisalo 2:1, što su u odjavi meča apostrofirale i kolege iz Grčke, ističući da je Panatinaikos – morao da upiše ubjedljiviji trijumf...

"Pobjedu je proslavio Panatinaikos protiv Borca rezultatom 2:1, pri čemu je 'Djetelina' potpuno zasluženo slavila, kao što pokazuje i statistika utakmice.

Panatinaikos je 'ugušio' Borac iz Banjaluke na OAKA stadionu i upisao pobjedu uz 'mršavih' 2:1, u meču u kom je zaslužio mnogo više.

Tačnije, 'zeleni' su bili superiorni tokom cijelog susreta i meč su završili sa ukupno 31 šutem ka golu, dok su istovremeno imali i 3,8 očekivanih golova (xG).

Na kraju, ekipa Jakoba Nestrupa završila je meč i sa ubjedljivim posjedom lopte od 63%, naspram 37% Borca, pri čemu statistika pokazuje da je 'Djetelina' mogla da slavi mnogo lakše i ubjedljivijim rezultatom", piše u analizi portala SDNA.

Drugi meč u Konferencijskoj ligi Borac će odigrati sljedećeg četvrtka (22. oktobar), kada na Gradski stadion dolazi KuPS, koji je na premijeri doživio poraz od Trabzonspora pred svojom publikom (2:4).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Panatinaikos fudbal Konferencijska liga FK Borac

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