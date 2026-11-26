Grčka bi mogla da ostane bez plasmana na Svjetsko prvenstvo što im se nije dogodilo od 2002. godine.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Grčka je na pragu velike bruke, mogla bi da ostane bez plasmana na Svjetsko prvenstvo naredne godine. Jedan od glavnih "krivaca" za to je Aleksandar Džikić koji je šokirao usred Atine sa reprezentacijom Gruzije i to poslije produžetka - 92:88. Zbog ovoga bi mogli da ostanu bez Mundobasketa što im se posljednji put dogodilo 2002. godine.

Šta je prokockala ekipa Vasilisa Spanulisa, to je zaista teško objasniti. Doduše, treba reći da ih je poraza u regularnom dijelu spasao Tajler Dorsi koji je dao tri ključna penala za izjednačenje (75:75).

U dodatnih pet minuta su domaćini bili bolji i poslije koša Vasilisa Toliopulosa je na 57 sekundi prije kraja na semaforu stajalo 88:81. Već su na tribinama Grci počeli da slave, a onda se sve raspalo. Za manje od minut.

Duda Sanadze je poentirao, pa Grci nisu prenijeli loptu za osam sekundi, George Korsantija je pogodio trojku, pa su Toliopulos i Papanikolau promašili šuteve, pa je Papanikolau faulirao Markiza Rida i onda je izašao iz igre, zamijenio ga je Kostas Adetokumbo.

IN-SA-NI-TY. Down 7 with 50 seconds to go in OT, Georgia come back to win it. #FIBAWC | #StepItUp https://t.co/93AkYF7oeQ — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC)November 26, 2026

Rid je promašio prvo, promašio drugo, a onda je brat Janisa Adetokumba napravio nevjerovatnu glupost. Kostas je napravio nesportsku ličnu na Tornikeu Šengeliji dok je gradio skok tokom izvođenja penala Rida, udario ga je laktom u glavu. Najbolji igrač Gruzije je dao oba penala, gosti su imali loptu sa strane, pa je Luncis odmah faulirao Rida. Markiz je dao oba penala. Onda je Rid ukrao loptu Dorsiju, Adetokumbo ga je faulirao, a Šengelija je sa dva penala stavio tačku.

Dakle za 57 sekundi je Gruzija napravila seriju 11:0 i došla do nestvarne pobjede.

Šta sad čeka Grčku?

U grupi I su tri reprezentacije sa istim skorom - Španija, Ukrajina i Gruzija imaju po 6 pobjeda i tri poraza. Portugalci su na 5-4, a Grci i Crnogorci na 4-5.

Dakle, Grcima su do kraja kvalifikacija neophodne sve tri pobjede da bi imali bilo kakvu šansu. U narednom kolu 29. novembra gostuju Španiji i ako taj meč izgube, praktično bi to značilo da mogu da se oproste od Mundobasketa. U februaru ih čekaju dueli sa Ukrajinom i Gruzijom.







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Pogledajte 03:26 Vasilis Spanulis Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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