Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je poraz od Litvanije i sada se situacija za nijansu komplikuje, ali "orlovi" sve drže u svojim rukama.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Košarkaši Srbije doživjeli su ubjedljiv poraz u Litvaniji (97:78). Blijeda partija "orlova" u meču kvalifikacija za Mundobasket 2027. Svjesni su i oni da se očekivalo više, prvenstveno kada je igra u pitanju, ali isto tako ne treba zaboraviti ni da ekipa nije imala dovoljno vremena ni za trening ni za pripremu zbog svih klupskih obaveza.

Ipak, ono što je najvažnije jeste da tim Dušana Alimpijevića i dalje drži sve u svojim rukama. Poraz jeste pomalo zakomplikovao situaciju, ali ne previše. Pojasnićemo i zašto. Da je Srbija pobijedila, plasman na Svjetsko prvenstvo bi bio baš blizu, ali sada mora malo dužim putem.

Srbija je u grupi J druga sa skorom 6-3, iza Turske koja je maksimalna (8-0) i navijaće za ekipu Ergina Atamana koja gostuje Italiji koja je na 5-3 i nalazi se na četvrtom mjestu, treća je Litvanija sa 5-4.

Dakle, da uprostimo, Srbiji bi dvije pobjede bile dovoljne za prolaz na Mundobasket u preostala tri meča. I u nedjelju bi pobjeda protiv Italije u "Pioniru" (19.00) bila od ogromnog značaja. Tako bi se "odlijepili" od Italijana i povećali sebi šanse. A, onda bi sljedeće godine prvo gostovali Islandu (26. februar), pa onda dočekali Litvaniju u Beogradu sa dodatnim motivom za osvetu (1. mart).

Nema razloga za brigu u ovom trenutku, ali je od ogromnog značaja da u nedjelju padnu Italijani u Beogradu.







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Pogledajte 00:58 Luka Mitrović isključen protiv Litvanije Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)