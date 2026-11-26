Reprezentativac Srbije Luka Mitrović isključn sa utakmice protiv Litvanije, bijesan zbog odluka arbitara na štetu srpskog tima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Centar reprezenacije Srbije Luka Mitrović izbačen je sa utakmice protiv Litvanije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Bio je bijesan kao malo kada u karijeri dugoj deceniju i po, i malo je nedostajalo i da fizički nasrne na sudiju iz Portugala Paula Markesa:

Pogledajte 00:58 Luka Mitrović isključen protiv Litvanije Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Baš do te mjere bile su kontroverzne odluke koje su arbitri donosili na štetu srpskog tima u završnici, u kojoj su "orlovi" prišli na šest poena razlike. Nije se bilo ni "zakuvalo" na terenu, a počeli su da se nižu pozivi arbitara koji su sve više dizali pritisak srpskim košarkašima i stručnom štabu.

Litvanija je morala da pobijedi i uradila je to bez previše stila, a Mitrović je "poludio" poslije pete lične greške, koja mu je dosuđena kada je pokušao da iznudi faul u napadu domaćih. Prije svega toga, Margiris Normantas je udario laktom u glavu Luku i arbitri su dosudili faul Mitroviću, uz dodatno slobodno bacanje.

Sudija Dušan Alimpijević je pozvao "čelendž", a arbitri su na iznenađenje svih ostali pri odluci da bude Srbinu dosuđen faul uz slobodno bacanje za Normantasa. Nedugo poslije tog momenta, uslijedio je Mitrovićev faul pod košem Srbije i isključenje.

Duel Litvanije i Sudije sudila je trojka arbitara Antonio Konde (Španija), Paulo Markes (Portugal) i Edgard Sesareli (Francuska). Domaći su imali imperativ pobjede, a Srbija poslije ovog meča ima važan susret protiv Italije u nedjelju u Beogradu.

Pogledajte 01:30 Luka Mitrović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)