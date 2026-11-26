Čelnici banjalučkog Borca i italijanske Atalante sa predstavnicima Evropske fudbalske unije održali su zvanični sastanak u Banjaluci uoči večerašnje utakmice u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Facebook/Atalanta Bergamasca Calcio

Sastanku su prisustvovali Zvjezdan Misimović i Bogoljub Zeljković, predsjednik i potpredsjednik banjalučkog kluba, dok je ekipu iz Bergama predstavljao Luka Perkasi, izvršni direktor zadužen za operativno poslovanje i transfere. Inače je sin Antonija Perkasija, predsjednika "Boginje".

Sastanak je održan u restoranu na Kastelu, što su posebno istakli iz italijanskog kluba.

"Uoči utakmice Borac - Atalanta, u prelijepom ambijentu tvrđave Kastel u Banjaluci, održan je tradicionalni predmečarski institucionalni susret između delegacija oba kluba i predstavnika UEFA, u okviru tradicionalnog zvaničnog prijema", navedeno je u saopštenju Atalante.

Inače, meč između Banjalučana i Atalante na rasporedu je večeras od 21 čas, direktan prenos je na TV Arena Sport, a tekstualni prenos možete da pratite na našem portalu.

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(MONDO)