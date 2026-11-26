Selektor kadeta Srbije Igor Matić oglasio se pred meč sa Kolumbijom na Svjetskom prvenstvu.

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Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije (do 17 godina) Igor Matić izjavio je danas da njegovu ekipu očekuje zahtjevna utakmica protiv Kolumbije na Svjetskom prvenstvu i dodao da južnoamerička selekcija posjeduje veliki kvalitet.

Kadeti Srbije igraće sutra (petak) od 14 časova u Dohi protiv selekcije Kolumbije u trećem kolu grupe L Svjetskog prvenstva. Srbija i Kolumbija imaju po šest bodova u grupi L, dok su Japan i Honduras bez bodova.

"Svaka utakmica je izazov, ne volim izraz teška, ali čeka nas veoma zahtjevna utakmica. Kolumbija je aktuelni prvak Južne Amerike, savladala je u finalu Argentinu 4:0. U polufinalu Brazil 3:0. Iza sebe su ostavili dvije fudbalske velesile. Sve to govori da nas očekuje utakmica protiv jako dobre, kvalitetne selekcije, fizički dominantne, individualno jake. Spremićemo se, uradili smo dobru analizu. Gledaćemo i da opet podijelimo minutažu, utakmice su na tri dana, moramo razmišljati i o duelu koji nas očekuje u nokaut fazi. Rekao sam igračima da niko ne čita stare novine, u fudbalu ne postoji juče, samo danas i sutra. Pred nama je novi dan, novi izazov, trudićemo se da odigramo jednu dobru utakmicu i da ostvarimo što bolji rezultat", rekao je Matić, a prenosi sajt FSS.

On je naveo da je lijep osjećaj poslije pobjeda protiv Hondurasa i Japana u prva dva kola i plasmana u nokaut fazu SP.

"Svaka čast još jednom i momcima i stručnom štabu. Stalno ponavljam, ovdje je nas 36 i svi su bitni, svi su zaslužni za ovo što zajedno radimo i stvaramo. Pred nama je posljednja utakmica u grupnoj fazi i moram da istaknem nešto poslije razgovora koji smo imali sa mnogo ljudi u Kataru, selektorima i predstavnicima drugih saveza. Svi nam govore da je naša grupa najteža na Prvenstvu svijeta, tu je šampion Azije, šampion Južne Amerike, pa Honduras čije selekcije već četiri godine vode španski stručnjaci. Zbog toga je uspjeh još veći. Zaista sam ponosan na sve što smo do sada ostvarili", izjavio je selektor Srbije.

Matić je istakao da su utakmice Srbije posmatrali brojni fudbalski radnici.

"Protiv Hondurasa na tribinama kompleksa u Dohi bio je Pjerluiđi Kolina, prvi čovjek Sudijske komisije FIFA, a zatim u meču sa Japanom, kada se ponovo u isto vrijeme igralo nekoliko utakmica, predsjednik FIFA Đani Infantino i direktor za razvoj i strategiju fudbala u FIFA, legendarni Arsen Venger, izabrali su da gledaju našu utakmicu. Ništa, dakle, nije slučajno. I ponosan sam na sve", poručio je Matić.

(MONDO)

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